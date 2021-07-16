Son dakika- Cep Telefonu Olanlara Bankalar Mesaj Attırarak Kredi Vereceğini Duyurdu, SMS Atarak Kredi Alacağınız 5 Banka Paylaştı. Sizlerde acil para ihtiyacınız varsa ve kredi onayı alır mıyım, diyorsanız bankaların yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte, hemen anında kredi kullanabileceksiniz. Kredilerin SMS yoluyla başvuru yapılarak onay verileceği duyuruldu. Bankalar kendi internet sitelerinde yayınladıkları bu kredileri, çok basit bir şekilde başvuru yapılabileceğinin de altını çizdi.

Ülkemizde bankalardan kredi başvurusu yapacak olan kişiler genel olarak anında ve hemen sonuç alacakları kredilere başvuru yapmaktadırlar. Bu bankaların kampanyalarını SMS kredi ile bilmekteyiz. Bankaya gitmeden anında SMS atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cepten SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda anında sonuç alabilir ve hemen bu sonuç sonrasında kredinizi istediğiniz yöntemle kullanabilirsiniz.

Kredi Başvurusu İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

· Kredi başvurusu yapacak olan kişinin TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. · Kredi sicilinizin temiz olması gerekir. · Kredi başvurusu yapacak olan kişinin en az 1200 ve üzerinde kredi notunun olması gerekiyor. · Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin icralık ve avukatlık bir durumu olmaması gerekmektedir. · SMS kredi alacak olan kişiler daha önceki banka çalışmalarının düzenli olması gerekiyor. Eğer daha önce banka çalışması yoksa SMS kredi ile başvuru yapmayınız. Olumsuz sonuçlanır.

Bu şartlara uygunsanız aşağıdaki bankalardan sms kredisi alabilirsiniz.

Denizbank SMS Kredi Başvurusu

SMS kredi alacağınız en kolay bankalardan birisi Denizbank ihtiyaç kredisidir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız bir mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Bunun için telefonun mesaj kısmına şu kodlamayı yazmanız gerekiyor. KREDİM boşluk TC KİMLİK numaranızı 3280’e mesaj gönderiniz. Bu kredi başvurusu için bir SMS ücreti ödeyeceksiniz. SMS başvuru sonrasında 5 dakika içinde kredi sonucunuzu hemen cep telefonunuza gelecektir. Onaylanan kredinizi banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Finansbank SMS Kredi Başvurusu

TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden SMS kredi başvurusu yaparak hemen sonuç öğrenebilirsiniz. Kredi onayı gelirse banka şubeleri veya internet bankacılığından bu krediyi kullanmanız mümkündür.

Akbank SMS Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden de hemen ve hızlı kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için SMS sistemi olan KREDİ TC KİMLİK mesajını 4425’e göndermelisiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi sonucu hemen size gelecektir. Akbank üzerinden kredi onayı alan kişiler banka şubelerinden ve Akbank Direk üzerinden kredi kullanımını yapabilirler.

ING SMS Kredi Başvurusu

ING üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. SMS kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonunun mesaj kısmına Kredi TC KİMLİK yazarak 2205’e mesaj atmaları gerekiyor. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Onaylanan kredinizi en yakın bankadan kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası SMS Kredi Başvurusu

Bu bankadan SMS atarak kredi başvurusu yapacaksanız Bireysel TC Kimlik Aylık gelir aralarda boşluk olacak şekilde yazıp 4411’e mesaj atmanız gerekmektedir. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinde eğer SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız bazı durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yapı Kredi Bankası SMS kredi başvurusunda eğer gelirinize yüksek yazıp bankaya giderken düşük gelir getirirseniz krediniz onay almayabilir. Bu yüzden bu sıkıntıya düşmemek için gelir belgenize göre limit yazınız.