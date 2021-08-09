Resmen Başlıyor! Düşük puanı olanlara 15 bin TL kredi kampanyası olay oldu

Düşük puanı olanlara 15 bin TL kredi kampanyası başladı. Düşük puanı olan kişiler kredi başvurusu yaparak 15 bin TL ile onay alabiliyor. Sizlerde eğer 15000 TL kredi kullanmak istiyorsanız ve kredi notunuz düşük ise bu vereceğimiz bankalardan işlem yaparak, Kredi Başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ülkemizde hizmet vermekte olan bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi başvurusu yaptıktan sonra kimlik numaraları üzerinden ne kadar onay alacakları ve banka kredi sicilleri görülebilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin eğer kredi notu 1100 ve üzerinde ise kredi onayı alabilmektedirler. Bu sebeple eğer kredi notunuz düşük olduğu zaman bankalardan başvuru yaparsanız kredi onayı alamazsınız.

Özellikle internet bankacılığı ve SMS kredilerinde bu şekilde onay alamayacağınızı söylemek istiyoruz. Bazı bankalar ise düşük puanı olan kişilere, on beş bin TL'ye kadar işlem yaparak, kredi onayı vermektedir. Alacağınız bu krediler, bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir. 15 bin TL ihtiyaç kredisi kullandığınızda, 36 ay vadede 3 ayı ertelemeli olarak kredinizi de kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi başvurusu yapacağınızdan bahsedelim.

Vakıfbank, 15000 TL kredi başvurusu

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden düşük puanı olan kişiler kredi kullanabiliyorlar. 15000 TL'ye kadar onay alabileceğiniz gibi, ayrıca bu banka üzerinden daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da bazı politikalara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Vakıfbank, on beş bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu için başvuru yapacak olan kişiler eğer bir iş yerinde çalışıyorsa, en az bir yıldır aynı iş yerinde sigortalı olarak kesintisiz çalışıyor olması gerekmektedir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını Vakıfbank şubelerine taşıyarak, 36 ay vadeli ve daha yüksek limitlerde düşük puanı olsa bile kredi kullanabilirler.

Akbank, 15000 TL kredi başvurusu

Düşük puanı olan kişiler, Akbank üzerinden de on beş bin TL kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli veya 5 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizleri değerlendirme sonucu verilecek ve kredinizi 36 ay vadeye kadar kullanacaksınız.

Enpara.com, 15000 TL kredi başvurusu

Türkiye'de dijital banka olarak hizmet veren enpara.com bankası, 15000 TL'ye kadar müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Enpara Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız, şubelere gitmeden online olarak internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bunun için banka müşterisi olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler on beş bin TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa, 36 ay vade ve 3 ayı ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilmektedirler. Enpara bankası üzerinden on beş bin TL kredi aldığınızda, düşük faiz oranları ile işlem yapabilirsiniz. Enpara bankası Finansbank'ın kurmuş olduğu bir bank olmasından dolayı Finansbank'ın belirlediği politikalara uygun olarak krediler kullandırmaktadır. Eğer bu bankada hesabınız yoksa bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak ev adresinize veya iş adresinizde kredi kullanabilirsiniz.