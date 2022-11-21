Renault en ucuz modelini Türkiye’ye getirdi; Fiyatı ortalığı tarumar edecek!

Fiyatı ortalığı tarumar edecek! Renault en ucuz modelini Türkiye’ye getirdi. Türkiye’ de yükselen otomobil fiyatlarından sonra artık sıfır otomobil almak neredeyse imkansız seviyelere yükseldi. Fakat Fransız otomotiv markası eninde sonunda en ucuz otomobilini Türkiye’ de satışa sunuyor.

Tasarımıyla bizi büyüleyen Renault Kwid marka otomobil şu an SUV araçların genellemesinde en ucuz olarak satışa sunuluyor.

Bu araç ile diğer SUV otomobillerine nazaran motor hacmi fazlasıyla çok küçük olduğundan dolayı size çok iyi bir off road deneyimi yaşatamayabilir.

Fiyatı ne kadar

Ancak 2022 yılında Türkiye’ de en ucuz araba ünvanını koruyarak şuan ki pazara sunuş fiyatı tahminimizce 240 bin TL aralığında olacaktır diğer ikinci el otomobillere göre en azından sıfır araç binmiş oluyorsunuz ve o aracın ilk sahibi siz olduğunuz için çok farklı bir duygu size yaşatabilir.

Sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışı ikinci ellerde de fiyat artışı yaşanmasına yol açmış durumda. Otomobil alabilmek isteyenler ucuz araçları bilhassa takip ediyor. Renault'un Hindistan'a özel olarakl ürettiği Kwid'in Türkiye pazarında neler yapacağı merak ediliyor.



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