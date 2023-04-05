Renault mest edecek Nisan ayı fırsatını duyurdu! 4.510 TL taksit ödeyene cillop gibi 2023 model sıfır Clio

4.510 TL taksit ödeyene cillop gibi 2023 model sıfır Clio... Renault mest edecek Nisan ayı fırsatını duyurdu! Sıfır araçların fiyatları yükselince vatandaşın alım gücü düştü. Araç satışlarının azalması markaların yıllık satış cirosuna ulaşamamasına neden oldu. Renault, yıllık satış cirosunu yakalayabilmek için herkesi mest edecek bir kampanya düzenledi. Düşük, orta gelirli herkes araç sahibi olabilsin diye yapılan kampanyanın detayları yazımızın devamında…

4150 TL Taksitle Sıfır 2023 Model Renault Clio

Sıfır araç almanın her geçen gün zorlaştığı günümüzde Renault, müşterilerine eşsiz bir kampanya hazırladı. Herkesin araç sahibi olmasını amaçlayan kampanya belli bir süre için geçerli. Renault kampanyasıyla aylık 4150 TL taksitle 2023 model Clio alabilme fırsatı yakalanıyor. Taksitlerin çok düşük olmasının kampanyaya katılımları artıracağı düşünülüyor. Renault, ülkemizde en fazla tercih edilen araç markası. Her zaman talep gören bir araç markasının böyle bir kampanya düzenlemesinin sunduğu çok fazla avantaj bulunuyor.

Şimdi Renault Clio Almanın Tam Zamanı

Ülkemizin en çok satan markası olan Renault, Clio modeli için yeni bir kampanya düzenledi. Kampanya, sıfır araç almayı düşünenler için harika fırsatlar içeriyor. Marka, kampanyanın detaylarını açıkladı. Buna göre kampanya sınırlı sayıdaki 2023 model Renault Clio Joy için geçerli. Perakende alımlarda tavsiye edilen fiyat geçerli oluyor. Anahtar teslim fiyatı, her ay 4150 TL ile ödenebilmekte. Kampanya kapsamında açıklanan anahtar teslim fiyatına trafik sigortası ve kasko dahil edilmemiştir. Sıfır aracın fiyatını peşin olarak ödeyemeyenler Renault Finans’tan kredi çekebilir. Renault Finans sadece Clio modeline kredi sağlamaz. Aynı zamanda diğer bütün modellere kredi vermektedir. Kampanyadan bireysel müşteriler istifade edebilmektedir.

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