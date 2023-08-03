Türkiye otomobil pazarında alışılageldiği üzere, artan maliyetler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarda artış görüldü. Her ay yeni fiyat listelerinin açıklanması geleneği, Renault'nun bazı modellerinde önemli fiyat artışları olduğunu gösterdi. Ama Renault bir aracına zam yapmadı. İşte detaylar.

RENAULT CAPTUR’A ZAM YOK!

Geniş iç tasarımı ve SUV özellikleriyle tanınan Renault Captur, müşteriler arasında büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bu güzel modele yönelik artan talebe karşılık olarak Renault, pazardaki hakimiyetini korumak için benzersiz bir fiyatlandırma stratejisi geliştirdi. Renault, satın alınabilirliği sağlayarak satış rakamlarını daha da artırmayı hedefliyor. Şimdi, Türkiye'nin dikkat çeken otomobil modellerinden Renault Captur'un üç farklı donanım seçeneğiyle güncel fiyat listesini inceleyelim: Touch Plus, Icon ve R.S. Line.

Renault Captur Touch Plus: Baz model 1.308.000 TL'lik cazip fiyatıyla müşteriler için erişilebilir bir seçenek oluşturuyor.

Renault Captur Icon: Orta seviye donanım olarak konumlandırılan Icon varyantı 1.362.900 TL'lik rekabetçi bir fiyatla sunuluyor.

Renault Captur R.S. Line: Üst düzey donanım arayanlar için R.S. Line 1.495.000 TL'lik makul bir fiyatla sunuluyor.

RENAULT CAPTUR'UN FİYAT İSTİKRARI

Renault Captur'u benzerlerinden ayıran şey, fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde fiyat noktalarını herhangi bir artış olmadan korumayı başarmış olmasıdır. Temmuz ayında bu aracı alamayanlar için bu ağustos zamlarından etkilenilmeyen güzel bir fırsat haline geliyor.

Renault Captur, Türkiye otomobil pazarında son dönemde yaşanan fiyat artışlarının ortasında uygun fiyatlı ve aranan bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Rekabetçi fiyatı ve cazip özellikleri ile giderek artan sayıda müşterinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mevcut trendin devam etmesi halinde Renault Captur, SUV tutkunları arasında en iyi seçeneklerden biri olarak konumunu korumaya hazırlanıyor.