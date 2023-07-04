Emekli maaşlarında beklenen zam haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, 5 Temmuz'da yapılacak olan emekli maaşı zammı açıklamasının ardından emekli vatandaşların maaşlarında önemli bir artış olacağını belirtti. Maaş zammıyla birlikte 8.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar rahat bir nefes alacaklar. Emekli maaşları için rekor düzeyde bir artış gerçekleştirilecek ve en yüksek emekli maaşı 13.000 TL'ye ulaşacak.

Emekli Maaşlarına Rekor Zam Yolda

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle geçinmekte zorlanan emekliler için gelen zam haberleri umut oldu. Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak olan zamla birlikte 5.000 TL, 8.000 TL ve 8.500 TL maaş alan emeklilere rekor düzeyde bir artış sağlanacak. Bu sayede emekli vatandaşlar hem maaş artışından faydalanacak hem de daha rahat bir yaşam sürme imkanı elde edecekler.

5 Temmuz'da Rekor Zam Açıklaması

Emekli vatandaşlar uzun bir süredir beklenen zam haberini 5 Temmuz'da alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına yapılacak olan en az %45 oranında zamla birlikte en yüksek emekli maaşı 13.000 TL'ye yükselecek. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL artışla 10.000 TL'ye ulaşacak. Zam haberinin resmi açıklaması 5 Temmuz sabahında yapılacak.

Bayram Sonrası Emeklilere Müjde

Emeklilere yönelik bu olumlu gelişmeler bayram sonrasında gerçekleşti. Asgari ücret zammının ardından, emekli ve memur maaşlarında da artış bekleniyordu. Ancak emekli maaşlarındaki düzenlemeler bayram sonrasına kaldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına rekor düzeyde zam yapılacağı açıklandı.