Borç ödemekte zorlanan veya ödeyemeyen vatandaşlar için özel olarak tasarlanan bu kampanya, bankaların ve bireylerin zarar görmemesi amacıyla hayata geçirildi. Özellikle son dönemde ekonomik sıkıntılarla mücadele eden dar gelirli vatandaşlar için borçların ödenmemesi ciddi mağduriyetlere yol açmıştı. Bu sebeple, bankalar tarafından düşünülen özel bir borç kapatma kampanyası ile vatandaşlara yardımcı olunması amaçlandı. Kampanya kapsamında mevcut borçlar daha esnek taksit ve vade seçenekleriyle yapılandırılacak.
Borç kapatma kampanyası ile farklı bankalara olan borçlar tek bir banka çatısı altında toplanabilecek. Bu sayede vatandaşlar, ayrı ayrı borç takibi yapma zorunluluğundan kurtulacaklar. Seçilen bankaya transfer edilen borçlar için yeni bir ödeme planı oluşturulacak. Bu durum, vatandaşların ödeme süreçlerini daha kolay ve esnek hale getirerek finansal rahatlama sağlayacak.
Borç kapatma kredisi ile ilgili örnek teklifler aşağıda sıralanmıştır:
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ING Bankası tarafından sunulan 40.000 TL borç kapatma kredisinde 36 aylık vade süresinde toplam maliyet 66.658 TL, faiz oranı %2,44 ve aylık taksit 1.846 TL olarak belirlenmiştir. Aynı tutar ve vade için CEPTETEB tarafından sunulan teklifte toplam maliyet 65.544 TL, faiz oranı %2,35 ve aylık taksit 1.815 TL olarak hesaplanmıştır.
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60.000 TL borç kapatma kredisi için ING Bankası tarafından sunulan teklifte 36 aylık vade süresinde toplam maliyet 82.954 TL, faiz oranı %2,19 ve aylık taksit 3.443 TL olarak belirlenmiştir. CEPTETEB tarafından sunulan aynı kredi teklifinde ise toplam maliyet 84.757 TL, faiz oranı %2,35 ve aylık taksit 3.519 TL olarak hesaplanmıştır.