Borç ödemekte zorlanan veya ödeyemeyen vatandaşlar için özel olarak tasarlanan bu kampanya, bankaların ve bireylerin zarar görmemesi amacıyla hayata geçirildi. Özellikle son dönemde ekonomik sıkıntılarla mücadele eden dar gelirli vatandaşlar için borçların ödenmemesi ciddi mağduriyetlere yol açmıştı. Bu sebeple, bankalar tarafından düşünülen özel bir borç kapatma kampanyası ile vatandaşlara yardımcı olunması amaçlandı. Kampanya kapsamında mevcut borçlar daha esnek taksit ve vade seçenekleriyle yapılandırılacak.

Borç kapatma kampanyası ile farklı bankalara olan borçlar tek bir banka çatısı altında toplanabilecek. Bu sayede vatandaşlar, ayrı ayrı borç takibi yapma zorunluluğundan kurtulacaklar. Seçilen bankaya transfer edilen borçlar için yeni bir ödeme planı oluşturulacak. Bu durum, vatandaşların ödeme süreçlerini daha kolay ve esnek hale getirerek finansal rahatlama sağlayacak.

Borç kapatma kredisi ile ilgili örnek teklifler aşağıda sıralanmıştır: