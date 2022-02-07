Rayan Oram: Fas Kuyuda Ölen Çocuk İçin Cenaze Töreni Düzenledi

Fas'ta kuyuya düşen beş yaşındaki bir çocuk için halka açık bir cenaze töreni düzenlendi ve bu da büyük çaplı ama nihayetinde başarısız kurtarma çabalarına yol açtı.

Ighran köyünde, kurtarma ekiplerinin zorlu arazinin derinliklerine inmeye çalışması sonucu birkaç gün boyunca çukurda mahsur kalan Rayan Oram adlı çocuğun yasını tutmak için büyük kalabalıklar toplandı.

Rayan'ın ölüm haberi Cumartesi günü geç saatlerde yayılırken, çocuk ve ailesi için destek, endişe ve keder mesajları dünyanın dört bir yanından yağdı.

Pazartesi günü, yüzlerce yaslı kişi Fas'ın kuzeyindeki Chefchaouen eyaletindeki Ighran'daki mezarlığa giden engebeli, asfaltsız yola tırmandı ve burada Müslümanların defin ritüellerini gözlemlemek için saatlerce cenaze törenini beklediler.

"50 yaşın üzerindeyim ve bir cenazede hiç bu kadar çok insan görmedim. Rayan hepimizin oğlu." dedi.

O kadar çok yas tutan vardı ki, hepsi köy mezarlığına ve namazgaha sığamadı. Yas tutanların taziyede bulunabileceği yaslı ailenin evinin önüne iki büyük çadır kuruldu.

Başka bir köylü, "Rayan'ın ölümü, farklı dillerdeki ve farklı ülkelerden gelen insanların dayanışmayı ifade ettiği için insanlığa olan inancı tazeledi." dedi.

Cumartesi günü, ebeveynlere başsağlığı mesajları Kral Muhammed VI, Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum ve diğerlerinden de geldi.

Mısırlı ve Senegalli futbolcular, Pazar günü Afrika Uluslar Kupası futbol turnuvasının finalinin başlama vuruşu öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Ulus şokta

Rayan'ın babası Khaled Oram, oğlu düştüğünde ailenin evine yakın olan kuyuyu tamir ettiğini söyledi.

Sadece 45 cm (18 inç) genişliğindeki şaft, Rayan'a doğrudan ulaşılamayacak kadar dardı ve genişletilmesi çok riskli olarak kabul edildi, bu yüzden hafriyat tepeye geniş bir eğim kazdı.

Buldozerler ve ön uç yükleyiciler kullanan kurtarma ekipleri, sondaj ekipleri heyelana neden olmamak için yandan kendisine ulaşmak için dikkatlice yatay bir tünel kazmadan önce, çevredeki kırmızı toprağı çocuğun sıkıştığı seviyeye kadar kazdılar.

24 saat çalışan kurtarıcıları cesaretlendirmek için büyük kalabalıklar desteklerini sunmaya, şarkı söylemeye ve dua etmeye geldi.

Ama çocuğun ölümü Faslıları şokta bıraktı. Rabat'taki Mourad Fazoui bir felaket olduğunu söylediği şeyin yasını tuttu. Satıcı, "Ruhu huzur içinde yatsın ve Tanrı ona cennetin kapılarını açsın", dedi.

Arap dünyasındaki sosyal medya, kurtarma çalışanlarına destek, keder ve övgü mesajlarıyla dolup taştı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Etrafındaki insanları bir araya getirdi" dedi.

Ancak yemen ve Suriye'de çok sayıda bebek çatışmalarda veya kıtlıkta ölürken, Fas'ın çocuk kurtarma operasyonuyla "Arap uluslarının taşındığı" "distopik bir dünya" içler acısı.