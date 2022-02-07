'Big Oil' Yönetim Kurulu Üyeleri İklim 'Aldatmacası' Nedeniyle Sıcak Koltukla Karşı Karşıya

1977'de, Amerika Birleşik Devletleri petrol devi Exxon'daki bir iç not, ürününden kaynaklanan karbon emisyonlarının iklim değişikliğine neden olduğunu açıkça belirtti. Ama sadece bu değil - harekete geçmek için zaman daralıyordu.

Steno belgesinde, "CO2 büyük olasılıkla yanlışlıkla iklim değişikliğinin kaynağını serbest bırakıyor," ifadesi yer aldı. "Gerekli bilgileri almak için 5-10 yıllık zaman aralığı."

Ancak önümüzdeki yıllarda, kendi araştırmalarında belirtilen tehlikeleri önlemek için fosil yakıtları bırakmak yerine, Exxon ve diğer petrol şirketleri farklı bir yol seçtiler. Sektör, halkı kandırmak, siyasi eylemleri engellemek ve kârı korumak için sistematik bir dezenformasyon kampanyası düzenledi.

1988'de Fosil yakıt endüstrisi hakkında Amerika'nın Yanlış Yönlendirilmiş raporunda yayınlanan birçok makaleden biri olan Exxon makalesi, "Potansiyel gelişmiş Sera etkisiyle ilgili bilimsel sonuçlardaki belirsizliği vurgulayın" dedi.

Ertesi yıl bir başka iç yazışmada, "Stres çevreye uygun adaptif çabalar," ifadesi yer ederek şöyle devam etti: "Stres, çevreye uyum sağlama çabalarının bir sonraki yıl da devam ettiğini." 1998'de bir yenisi daha eklendi: "Ortalama vatandaşlar iklim bilimlerindeki belirsizlikleri 'anladığında' (tanıdığında) zafer elde edilecektir."

İki yıl sonra, Exxon - milyar dolarlık bir birleşmeden sonra ExxonMobil olarak stillendi - iklim inkarını desteklemek için bir medya saldırısının bir parçası olarak The New York Times'ta bir advertorial sağladı. "Huzursuz Bilim" başlığı altında, fosil yakıtların gezegenin ısınmasına neden olduğu konusundaki ezici ve sürekli artan fikir birliğine rağmen, bilim insanlarının "bilgide temel boşluklarla" karşı karşıya kaldığını savundu.

İnsanlığın en büyük tehdidi

On yıllardır devam eden bu aldatma ve inkar zeminine karşı, dünyanın en güçlü enerji şirketlerinden bazıları iklim krizini yaratma ve örtbas etmeye çalışmadaki rolleriyle ilgili bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalırken, petrol endüstrisinin içindekiler ABD Kongresi'nin karşısına çıkacaklar.

BP, Chevron, ExxonMobil ve Shell'deki yönetim kurulu üyeleri Salı günü bir Meclis paneli tarafından yemin altında sorgulanacak. Amaç, endüstrinin insanlığın en kötü varoluşsal tehdidine olan katkısını ve aynı zamanda ürünlerini yakmanın yıkıcı etkisi hakkında şüphe yaratmak için dezenformasyonu nasıl yaydığını aydınlatmaktır.

Duruşmalar cezai kovuşturma getiremese de, uzmanlar bunları kamuoyunu değiştirmenin önemli bir aracı olarak görüyorlar. Ve bu, tüketicileri karbon bazlı yakıtlardan kaçınmaya teşvik edebilir ve yatırımcıları sermayenin büyük kirleticilerini soymaya teşvik ederken, çevre aktivistlerini ve avukatları güçlü endüstriyel çıkarlar üstlenmeleri için güçlendirebilir.

Çevre tahribatı ve insanlığa karşı suçlar konusunda uzmanlaşmış kar amacı gütmeyen bir hukuk firması olan Climate Counsel'ın genel müdürü Richard J Rogers, "Bu bir havza anı olabilir," dedi. "Tüm bu hikaye, çok zengin olmak için kendi istikrarlarını ve kendi uygarlığımızı tehdit etmeye hazırlanan az sayıda adamın açgözlülüğü hakkında."