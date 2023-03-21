31 Mart tarihine kadar IBAN numarasına yatacak olan tutar belli oldu: 100.000 TL ödenecek

Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan yeni Kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması durumunda ve ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda şartlara uygun olarak bankalar üzerinden kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler dilediğiniz zaman banka hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına faydalanacak olan vatandaşlara belirli şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilirken bu iki banka üzerinden de işlemlerini yaparak Kredi ödemeleri alacak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç verileceği bir kampanya hazırlandı.

Denizbank ve Akbank yapmış olduğu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştireceğini ve bu şekilde Kredi kullandıracağını açıkladı. Denizbank Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız kredi notu uygun olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi puanına göre işlemleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 yapılmaktadır.

Akbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında 24 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturarak vatandaşlara Kredi imkanı sağlarken nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisini kendi hesaplarına yatıracak olan kişilere direkt uygulaması üzerinden 7/24 kredi vermektedir. Akbank üzerinden aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi durumunda da ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirilmiş olacaktır. Denizbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan vatandaşlar şubelere giderek kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabilir ve kredi kullanabilir.