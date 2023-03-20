Ramazan müjdesi! Kimlik numarasına göre 23.200 TL ödeme yapılıyor, nakit ödeme için başvuru yapılıyor, kaçırmayın!

Kimlik numarasına göre 23.200 TL ödeme yapılıyor, nakit ödeme için başvuru yapılıyor, kaçırmayın! Ramazan müjdesi! Özellikle ay sonuna doğru birçok çalışan nakit konusunda zor duruma düşebiliyor. Bunun farkında olan bankalar müşterilerinin ay sonunu kolayca getirebilsin diye neredeyse her ay yeni bir kredi paketi yayınlıyor. Bu ay sağlığı kredi paketi ile dikkatleri üzerine çeken banka Akbank oldu. Sosyal medyadan gelen haberlere göre isteyenler krediye mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Yine aynı haberlere baktığımızda kredinin limiti 50.000 TL. Faizi ise oldukça düşük. Bankanın müşterisi olan kimselerin sadece T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Aynı gün içinde kredileri hesaplarına yatırılacak.

Bürokrasi ile Uğraşmaya Gerek Yok

Birçok kimsenin olumlu yorumlar yazdığı Akbank’ın yeni kredi paketinde bankanın ekstra belge istemeyeceği haberlerin detaylarında yer alıyor. Yani bankaya gelir belgesi ya da kefil getirmenize gerek olmayacak. Krediyi almak isteyen kimseler T.C. kimlik numaralarını verdiklerinde onların kredi notunun yeterli olup olmadığına bakılacak. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kimselere istedikleri kredi miktarı hemen tanımlanacak. Bilgilendirme ise kısa mesaj yoluyla yapılacak. Kredi notu 1200 altında olan kimselerin ise ne yazık ki başvurularına onay verilmeyecek. Bu kimselerin kredi alabilmesi için notlarını yükseltmeleri gerekecek.

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