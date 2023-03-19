Son Dakika Emekli Haberleri Geldi, Emekliye 20-31 Mart Arasında Nakit Ödeme Limitleri Belli Oldu, Bayram Parası Alın

20 ve 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşı hesaplarınız üzerinden nakit alabileceğiniz bir kampanya başladı ve Ramazan Bayramı gelmeden bayram parası kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme verileceği açıklandı. 20 ve 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşı hesabınız eğer sizlerin de Denizbank ve Akbank üzerinden alınıyorsa bu bankalarda emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada banka müşterisi olan emeklilere uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı.

Denizbank ve Akbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte nakit kullanabileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve bankadan uygun faizlerle kredi alabileceksiniz. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi kullanabileceklerdir. Denizbank ve Akbank emekli maaşı hesabı üzerinden sizlere banka şubelerine gelmeden de destek vermektedir.

Denizbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere 20 ve 31 Mart tarihleri arasında en düşük faiz oranları ile birlikte Ramazan Bayramı emekli kredisi verilmektedir. ₺50.000 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurunuzu banka şubesinden banka internet sitesinden ve SMS atarak yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise başvurularını Akbank direkt uygulamasını kullanarak hemen yapabilmektedir. 20 Mart tarihinde başlayacak olan Bu kampanyada emekli maaşını bu bankalar üzerinden alıp daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Akbank emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanacak olan tüm vatandaşlara 50.000 TL gelir belgesiz vermektedir.