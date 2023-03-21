Ramazan Hangi Tarihte Başlıyor, İlk Oruç Hangi Gün ve Ayın Kaçında Tutulacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala pek çok vatandaş tarihleri araştırdı ve ilk orucun hangi güne denk geldiğini merak etti. Peki ilk sahur hangi geceye denk geliyor? Ramazan ayı başlangıcı ve bitişini duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında merak edenleri yanıtlayarak gündemde yer aldı. Ramazan ne zaman ve hangi tarihte başlıyor, Ramazan ne zaman bitecek? gibi sorular İslam aleminin gündeminde yer aldı. Peki Ramazan kaç gün sürecek, Ramazan Bayramı ne zaman? Gündemde yer alan 2023 senesinin Ramazan ayı ile ilgili soruların yanıtlarını sizler için haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık.

İlk orucun tutulması için geri sayım başladı ve Ramazan Bayramı hangi gün, Ramazan ne zaman başlayacak? şeklinde sorular yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Özellikle okuyan ve çalışan vatandaşların merak içerisinde araştırdığı bayram tatili kaç gün sorusu araştırma konusu oldu. Her yıl hicri takvime göre belirlenen dini günler Miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. 2023 senesinde ise Ramazan ayı mart ayına denk gelmektedir. İlk oruç 23 Mart gününde başlayacaktır ve 20 Nisan gününde son bulacaktır. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 21 Nisan tarihi olarak açıklanmıştır.

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine çok kısa bir süre kala İslam alemi de konu hakkında detaylı araştırmalar yaptı. Her sene miladi takvim ve hicri takvim arasındaki fark sebebiyle Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki seneye göre 10 ya da 11 gün daha erken başlamaktadır. Ramazan ayı başlangıç tarihi Türkiye'de ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılmakta ve konu hakkında detaylar öğrenilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 22 Mart Çarşamba gününde 11. ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı kılınacaktır.