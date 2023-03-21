Üniversiteler Nisan’da Açılacak Mı, Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak, Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Üniversiteler, şubat ayında Kahramanmaraş ilinde meydana gelen korkunç depremler ardından uzaktan eğitime geçmiş ve KYK yurtlarına depremzedeler yerleştirilmişti. Çok sayıda lisans ve ön lisans öğrencisi yaşanan bu olay sonrasında memleketlerine geri dönmüş ve üniversiteler bahar döneminde online eğitim yapmaya başlamıştı. Yükseköğretim Kurumu’nun nisan ayında alacağı karar ise merak konusu oldu ve yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği hakkında araştırmalar yapıldı. Tüm Türkiye illerini bir şekilde etkileyen depremler ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiği yönünde bilgiler gündemin en üst sıralarında yer alıyordu. yalnızca zorunlu olan bölümler haricinde kalan tüm bölümler ise uzaktan öğretime devam ediyordu ve nisan ayında yeniden bir değerlendirmenin yapılacağı açıklanmıştı.

Milyonlarca öğrenciyi ve öğretim görevlilerini ilgilendiren bir açıklamada bulunan Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Nisan ayının başında yeni bir değerlendirme yapılacağı ifade edildi ve şartların sağlanması durumunda uzaktan eğitimle birlikte yüz yüze eğitim imkanının da bulunduğu hibrit öğretim seçeneğinin masaya yatırılacağı konuşuldu.

Talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarını dondurabileceğini açıklayan YÖK Başkanı Erol Özvar bu sürenin azami öğrenim süresinden düşmeyeceğini de açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye gündemini yakından takip eden her vatandaşın merak ettiği konular arasında Kabine Toplantısı’nın tarihi de yer aldı. Her 15 günde bir yapılan Kabine Toplantısı’nın bu ay hangi günde yapılacağı sorgulandı. 20 Mart pazartesi gününde Kabine’nin Beştepe'de toplanması bekleniyordu fakat toplantının sonraki haftaya ertelendiği açıklandı.

Sonraki hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı ardından üniversitelerin yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği hakkında alınacak olan karar da merak ediliyor. Şartların elverişli olması durumunda hibrit öğreniminin değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.