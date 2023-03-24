Ramazan geldi para muslukları fora edildi! SSK emeklilerine bugün 70.000 TL destek kredisi PTT'den başladı

SSK emeklilerine bugün 70.000 TL destek kredisi PTT'den başladı. Ramazan geldi para muslukları fora edildi! Emeklilere yönelik kampanyaların oldukça popüler olduğu bir dönemdeyiz. Devlet destekli ve özel sektörün kendi başına yaptığı kampanyalar mevcuttur ve birçok emekli vatandaş faydalanmaktadır. Emekli maaşı, belli bir yaşa gelmiş ve sigorta prim gününü tamamlamış vatandaşlara bağlanan hak bir ücrettir. Yıllarca çalışarak biriktirdiği maaşla yaşlandığında, vatandaşa ödenen paradır.

Bu maaşın yanı sıra birçok avantajı da bulunmaktadır. Birçok banka emeklilere özel kampanyalar düzenlemektedir. Bankalar, kampanyalarında ve kredilerde birçok durumu göz önünde bulundururlar. Ancak bu durum emekliler için farklıdır. Bankaların emeklilere yönelik kredi prosedürleri daha esnektir. PTT ve Aktifbank iş birliğiyle emeklilere yönelik anında ihtiyaç kredisi kampanyası hala devam ediyor.

PTT kredisinden sadece PTT'den maaş alan emekliler faydalanabilir. Kredinin üst limiti 70,000 TL olup, 3 ay ertelemeli seçenek mevcuttur. Kredi faizi sadece %2,69'dur ve 36 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır. Kefilsiz ve şartsız verilen bu krediye SMS veya PTT şubelerinden başvuru yapılabilmektedir. Bu kredi emekli vatandaşlara fayda sağlaması amacıyla verilmekte ve oldukça ilgi görmektedir.

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