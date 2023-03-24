Qnb Finansbank nakit isteyenlere açıkladı: 40.000 TL Ödeme var......

Qnb Finansbank yaptığı yeni açıklamada, kredi notuna göre 40 bin TL ödeme yapacak. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, bu bankanın yaptığı kredi kampanyalarını sürekli olarak incelemektedir. Bu kredi kampanyalarına katılmak için de banka bazı şartlar istemektedir. 40 bin TL kredi için, bu kredileri hesaplarına yatıracak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. Qnb Finansbank ve diğer kredi kampanyaları da 40.000 TL ödeme verirken, banka bu kişilere hemen sonuç verecek. 18 yaş üzerinde olan ve bankalarda herhangi bir sorunu olmayan tüm TC vatandaşları, Qnb Finansbank üzerinden başvuru yaparak gelir belgesiz 40 bin tl alabilir.

Qnb Finansbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan kişiler, 5 dakika içinde sonuç alacak. Yalnız bu kredi sonucu vatandaşlara şubelere gitmeden ve SMS ile onay alacak olması durumunda banka bu kişilerin kredi puanına bakarak, ona göre onay vermektedir. 1500 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa bankadan 5 dakika içinde kredi kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu için bankaya gitmeden kısa mesaj atarak başvuru yapacak olan, 18 yaş üzeri kişiler TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 5030 numarasına gönderirseniz, bankadan kimlik ile sorgulama yapılır ve bu bankadan ne kadar kredi aldığımızı görürüz. Qnb mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapılır. Bu bankanın müşterisi olan kişiler şubelere gitmeden Qnb mobil uygulaması üzerinden kredi alabilecekler.