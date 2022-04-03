Nakit İhtiyacı Olanlara PTT'den Yüzde 0,49 Faiz Oranı İle 100.000 TL'lik Destek Ödemesi Verilmeye Başlandı

Son Dakika Heyecanlandıran Haber: Nakit İhtiyacı Olanlara PTT'den Yüzde 0,49 Faiz Oranı İle 100.000 TL'lik Destek Kredisi Verilmeye Başlandı. Nakit ihtiyaçlarımızı çok hızlı bir şekilde karşılamak istiyorsanız PTT’nin son dakika haberi şeklinde duyurduğu bomba gibi kredi kampanyasından faydalanmak için banka şubesine gitmeniz gerekir.

100000 TL’nin anında verildiği PTT kredi kampanyasından faydalanmak amacıyla PTT ile Aktif Bank arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında sunulan 100 bin TL’lik ve 36 aylık vade seçenekleriyle sunulan kredinin detaylarını bilmek gerekir.

PTT Emekli Kredisi Başvurusu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Anında size en yakın PTT şubesine giderek 100 bin TL’ye kadar kredinizi almanız mümkündür. 100 bin TL’lik kredi alırken faiz oranlarının 3 ile 36 aylık vade seçenekleri arasında 1250 TL ile 100 bin TL tutarındaki vade için yüzde 2.79 olduğunu unutmamanız gerekir. Kredi tahsis ücreti kullanılan kredi tutarının binde 5’i kadar olduğunu da unutmamanız gerekir.

Ramazan ayının gelmesi ile beraber gerek parasal problemlerinizi gidermek için gerekse de çekeceğiniz bir banka kredisi ile herhangi bir yere yatırım yaparak para kazanmak istiyorsanız PTT tarafından ilan edilen avantajlı kredi kampanyasından faydalanabilir ve bütün ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz gibi yatırım yapmak amacıyla mantıklı bir adım atabilirsiniz.

PTT kredi işinden faydalanmak istiyorsanız kendinize en yakın PTT şubesine gidebileceğiniz gibi diğer taraftan PTT'nin mobil bankacılık uygulamalarının cep telefonunuza ve diğer mobil cihazlarınıza indirdikten sonra mobil şifrenizle sisteme erişim sağladıktan sonra krediler ve olayların tamamını anında erişim sağlayabilirsiniz. PTT üzerinden ayrıca SMS ile başvuru yapılmaktadır. SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu kredi kampanyasında Aktifbank ile birlikte kredi değerlendirmesine girecek ve sizlere bu şekilde bu bankanın politikalarına göre sonuç gelecektir. Aktifbank onay vermesi durumunda krediyi hemen kullandırmak için sizi genel müdürlük aracılığı ile arayacaktır.