Ramazan Bayramı ve Arefe Günü Bankalar Açık Mı, Tatil Mi, EFT Havale Yapılır Mı?

Geri sayım Ramazan Bayramı için başladı ve bayram öncesi olarak isimlendirilen arefe gününde bankaların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bankaların çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgileri sizler için paylaştık. Peki Arefe günü bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? Bayram tatilinde ve arefe gününde bankaların çalışıp çalışmadığı ve açık olup olmadığı 2023 senesinde gündemde yer aldı. Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesine sayılı günler kala ve arefe gününün yaklaşması ile beraber bugünün tatil olup olmadığı sorusu merak konusu oldu. 20 Nisan perşembe öğleden sonra başlayan Bayram tatili ile beraber arefe gününde de yarım gün çalışma yapılacağı ifade edildi.

Resmi tatil olarak açıklanan bayram günlerinde eczane, kargo, noter ve banka gibi alanlarda çalışma durumu araştırma konusu oldu. Peki bayramda eczaneler açık mı, bayramda kargolar çalışacak mı? Arefe gününde ve bayramda bankaların saat kaça kadar açık olduğunu yazdık. Peki bayramda ve arefe gününde havale ve EFT yapılır mı havale ve EFT saatleri nelerdir?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala arefe gününde bankaların açık olup olmadığı sorusu gündemde yer aldım. 21,22 ve 23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda havale ve EFT yapılır mı? 20 Nisan 2023 Perşembe Gününde bankaların öğlene kadar çalışacağı öğrenildi. Diğer taraftan öğleden sonra ise resmi tatil olması sebebiyle bankaların çalışma saatlerinin bu şekilde düzenlendiği bilgisine ulaşıldı. Yine 20 Nisan tarihinde öğleden önce gerçekleşen EFT ve havale işlemlerinin hesaba geçeceği ve öğleden sonra yapılacak olanların da ilk işlem gününde hesaba geçeceği bilgisine ulaşıldı. Yine bankaların Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması sebebiyle hizmet veremeyeceği bilgisi gündemde yer aldı. Bu noktada kurumsal ve bireysel bankacılıkta acil işlemleri olan kişilerin mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerine başvuruda bulunabileceği ifade edildi.