Ramazan Bayramı Tatili Tarihleri Nelerdir, Ne Zaman Başlıyor, Kaç Gün Sürecek?

Ülke genelinde Ramazan Bayramı için geri sayım başladı ve son orucun hangi gün tutulacağı merak konusu oldu. Bunun yanı sıra 11 ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar da Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Ramazan ayının son günlerinde tatil planı yapanlar ve Bayram tarihlerini merak edenler ise konu hakkında araştırmalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise merak edilen bilgilere yanıt verdi ve bu şekilde Ramazan Bayramı takvimi hakkında detaylar öğrenildi.

Öğrencilerin ara tatilleri hakkında da bilgilere ulaşıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre 17 Nisan tarihinde başlayan 2. ara tatil zamanının Ramazan Bayramı tatili ile birleştiği ifade edildi. Sizler için 2023 ramazan bayram tatili tarihini ve bayramın kaç gün süreceğini yazdık. Dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve merak edilen sorular bu şekilde netlik kazandı. Okullarda ikinci ara tatil zamanı da bayram tatili ile birleşti ve gözler Bayram tatilinin kaç gün süreceği sorusuna yanıt aradı.

Okullarda 2. dönem ara tatili Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Okullar Ramazan Bayramı tatili öncesinde ara tatili sebebiyle kapalı olacak. Ramazan Bayramı sonrasında 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla okullarda eğitim öğretim faaliyetleri de devam edecek.

Diyanet takvimine göre 20 Nisan Perşembe Gününde 2023 Ramazan ayının son günü yani arefe gününün olacağı bilgisi yer aldı. 21 Nisan Cuma günü ise Ramazan bayramın ilk günü olacak ve Bayram toplamda 3 gün sürecek. Bu şekilde 23 Nisan pazar günü Ramazan Bayramınız son günü olacak. Diğer taraftan arefe gününün de yarım gün olarak resmi tatil sayılacağı ifade edildi.