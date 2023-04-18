Ramazan Ne Zaman Ve Hangi Gün Bitiyor, Son Oruç Ne Zaman, Kaç Gün Kaldı?

11 ayın sultanı ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kaldı ve Müslümanlar Ramazan ayının son gününü araştırdı. Peki “Son oruç ne zaman tutulacak, Ramazan son günü nedir?” Vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanan bu sorular hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık. 2023 senesinde 29 gün süren Ramazan ayının son günlerine giriş yapıldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihler öğrenildi. 2023 dini takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve Ramazan'ın ne zaman biteceği bilgisine ulaşıldı. Peki Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı, oruç ne zaman bitiyor?

Tüm coşkusuyla 2023 Ramazan ayı devam ederken İslam alemi de bayrama kaç gün kaldığını araştırdı ve son orucun hangi gün tutulacağını merak etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu noktada vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi ve Ramazan ayının hangi günde biteceğini açıkladı.

Birçok kişi Ramazan ayı vesilesi ile oruçlarını tutmaya devam ediyor ve orucun son günü hakkında araştırmalar yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre Ramazan ayının 29 günü akşamında Şevval ayının hilalinin görüleceği üzere bu sene Ramazan ayının 29 gün süreceği ifade edildi. 20 Nisan 2023 Perşembe Gününde Ramazan ayı bu sene son bulacak ve 21 Nisan 2023 cuma gününde ise bayramın 1. günü kutlanacak.

Kameri takvimine göre önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve birkaç saat olduğunu açıkladı. Bozkurt Ramazan ayının bazen 29 ve bazen bir 30 gün sürmesinin Ay’ın dünya etrafında dönme süresi hakkında olduğuna işaret etti. Bu sene de Ramazan ayının 29 gün süreceğini açıklayan Bozkurt merak edilenleri yanıtladı ve vatandaşlara bilgi paylaşımında bulundu.