Ramazan Bayramı Parası TC Kimlik Numarasına Göre Ödenecek! Kamu bankaları duyuru yaptı! Kimler alacak belli oldu! Ramazan bayramına özel olarak verilen bu kampanya Yapı Kredi Bankası üzerinden verilecek. Yapı Kredi Bankası, Ramazan ayı için yapmış olduğu kampanya duyurusunu tekrar paylaştı. Yoğun bir başvuru, bu sezonu geçiren ve Ramazan ayı boyunca verilecek olan bu, Nakit kampanyasında 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL kadar ise gelir, belgeli olarak 36 ay vadeli nakit kampanyasından başvuru yaparak, kredi kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa hızlı bir şekilde sonuç alabilecektir. Başvuru yapmak istiyorsanız sizler de 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da bu banka üzerinden sunulmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden Ramazan bayram parası olarak verilen ve 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak nakit kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa o cep telefonları üzerinden mesaj atarak, bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir. 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik ve aylık gelirinizi yazarak, aralarda boşluk bırakın ve gönderin. Banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan Tutarı nekadar olduğu hakkında mesaj ile bilgilendirme mesajı gönderecektir.

Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir ve tamamlayarak, krediyi hemen hesabına yatırabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri ise düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorlarsa, Yapı Kredi Bankasının, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 90 gün erteleme ile mobil uygulama üzerinden aldıkları tüm kredi ve kredi kampanyalarında en düşük faiz oranlarından yararlanarak hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir. Ramazan bayram parası olarak verilen ihtiyaç kredisine katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden onay verileceği haberi de gelmiştir.