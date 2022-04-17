QNB Finansbank 41.000 TL Ödeme Yapacağını Bu Akşam Duyurdu! Nakit İhtiyacına Hemen Çözüm Gelecek! Son dakika kampanyasında detaylar belli oldu! QNB Finansbank, sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşmış olduğu bu nakit kampanyasını ramazan bayram boyunca vereceğini açıkladı. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi olarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve Finansbank üzerinden nakit kredi kullanabilir. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden oturdukları yerden başvurularını gerçekleştirerek, ne kadar onay aldıklarını görebiliyor. QNB Finansbank yapmış olduğu bu kampanyada 41000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli ödeme tablosu, oluşturulan bir kredi kampanyası duyurusu yaptı.

Sms ile başvuru imkanı sunulmaktadır

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için Finansbank, 41000 TL'ye kadar ödeme yapacağımı duyurmuştu. Nakit ihtiyacı olan kişiler için başlatılan bu kampanyada başvurular, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde yapılabilecek. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kendi kimlik numaranızı eksiksiz bir şekilde 50 30 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Kimlik numaranızın önüne veya sonuna herhangi birşey yazmanıza gerek yoktur. Sadece kimlik numarası üzerinden yapılacak olan bu başvuru sonrasında banka, değerlendirmeye, kısa süre içerisinde yaparak sizlere 41000 TL onay verip vermediğini söyler. Onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kimliğinizle kullanabilir, banka hesabınızın olması durumunda ise bankanın mobil uygulaması üzerinden banka şubelerine gitmeden kredi kullanabilirsiniz. kişiler kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanacaklar için banka bu kişiler için belirli faiz oranlarında işlem yapmaktadır.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan vatandaşlarında katılabileceği bu kredi kampanyasına, ayrıca devlet memuru olan vatandaşlardan, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek katılabiliyor. Emekli olan kişilerin en yakın Finansbank şubesine giderek emekli maaşını bu bankaya taşımak istediklerini söylemeleri durumunda hızlı bir şekilde sonuçlarını alabiliyor. Emekli maaşınızı banka şubesine taşıdıktan sonra diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı da kapatarak kredinizi kullanabilirsiniz.