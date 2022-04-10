Ramazan Bayramı Öncesi Bayram Etmek İster Misiniz? 10.000 TL Tc Kimlik Numaranıza Göre Ödeme Alacaksınız

Ramazan Bayramı Öncesi Bayram Etmek İster Misiniz? Kamu Bankalarının 10.000 TL Tutarında İhtiyaç Kredisi kampanyalarına Göz Atın! Kamu bankaları (ZiraatBank, Halkbank, Vakıfbank) resmi internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı ve peş peşe bir şekilde yapılan açıklamalara göre vatandaşların nakit problemlerinin giderilmesi açısından Ramazan ayı içerisinde masraflarında artış göstermesiyle beraber rahata kavuşturacak 10.000 TL tutarında kredi kampanyası an itibariyle ilan edildi.

Kamu bankalarından Ramazan Bayramı gelmeden Bayram edeceğiniz 10.000 TL tutarında kredi kampanyası detayları neler?

Kamu bankaları üzerinden bayram kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 10.000 TL tutarında ve daha da üzerinde işlem gerçekleştirmeleri durumunda bu kredi kampanyasına otomatik bir şekilde katılım sıralamaları mümkündür. 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak 10.000 TL'lik kredi kampanyası kapsamında kamu bankaları aynı faiz oranları ile beraber işlem gerçekleştirilmektedir.

Kamu bankaları tarafından ilan edilen son dakika açıklamasına göre verilecek 10.000 TL'lik kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların özellikle de bu 3 bankadan herhangi birinin şubesine giderek müracaat işlemlerini yapmalarının mümkün olduğu gibi diğer taraftan oturdukları yerden banka şubesine dahi gitmeye gerek olmadan mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile çağrı merkezi yöntemlerinin kullanılması ile vatandaşların 10.000 TL tutarında kredi destek paketinden faydalanmaları da mümkündür.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit alacak olan kişilere hemen işlem yapılacaktır. Bu bankalar kamu bankası olduğu için düşük faizli olarak işlem yapılacaktır. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde 3 ay erteleme imkanı da bulunuyor.