4 Dakikada 40.000 TL Almak İster Misiniz? Son Dakika Banka Nakit Ödeme Kampanyasını Duyurdu ve Rekor Başvuru Geldi

4 Dakikada 40.000 TL Almak İster Misiniz? Son Dakika Banka Kredi Kampanyasını Duyurdu ve Rekor Başvuru Geldi. 4 dakika içerisinde 40.000 TL kredi onayı verildiğini biliyor muydunuz? Banka kredi kampanyasına son dakika ilan etti ve bu krediye rekor başvuru şimdiden geldi. 2000 TL onay verilecek. Bankanın yapmış olduğu kredi kampanyası ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizin devamında…

Denizbank 4 dakikada 40 bin TL kredi kampanyası başvuru şartları neler?

Denizbank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı bir şekilde az önce ilan edildi. Sadece 4 dakika içerisinde 40.000 TL ye varan onay alınacak. Onay mesajı ise banka şubelerine gitmek suretiyle kredilerinin kullanılmasına imkan tanınıyor. Denizbank üzerinden 40.000 TL isteyen vatandaşlar, kredi notu yüksek olmaları halinde daha düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecek. 40.000 TL kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların, bu kredileri alabilmeleri açısından özellikle de daha önceki banka çalışmalarının bulunması gerekiyor.

DenizBank SMS ile 40.000 TL başvurusu nasıl yapılır?

T.C. kimlik numaranız üzerinden gerçekleştirilecek bu krediye müracaat işlemlerine katılmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj bölümüne girdikten sonra kredim yazın ve TC kimlik numaranızı da yazdıktan sonra 3280 numarasına gönderin. Sadece 4 dakika içerisinde sonuç size gelecek ve onay verilen kredi tutarını çekebilirsiniz. 3280 numarasına attığınız mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlikle bu kredileri kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Ayrıca SMS haricinde mobil uygulama üzerinden de 36 ay vadeye kadar verilen bu kredileri kullanabilirsiniz.