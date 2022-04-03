Ramazan Bayramı İkramiyesi Sadece Emekliye Değil! Asgari Ücret Alanlarda Yararlanacak

Asgari Ücretlilere Son Dakika Ramazan Ayı Sürprizi! Asgari ücrete ek zam yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den gelen peş peşe açıklama sonrası şimdi de gözler Ramazan ve Kurban bayramı öncesi emekli ikramiyelerine çevrildi.

Asgari Ücretle Çalışan Vatandaşlara Ramazan Bayramı Öncesi Ramazan Ayında Emeklilik İkramiyesi

Devletin son dönemlerde emekli vatandaşlara ilişkin uygulamış olduğu bayram ikramiyesi ödemeleri yurttaşlar tarafından beğeni toplamış ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde vatandaşlar yeniden emekli Bayram ikramiyeleri ne kadar olduğunu ve ne zaman verileceğini merak etmeye başladı.

Yürürlüğe girdiği İlk anda 1000 TL olacak şekilde emekli vatandaşlara verilen emekli bayram ikramiyesi daha sonrasında yapılan bir zam ile beraber 1100 TL ye çıkarılmıştı. Şimdi ise enflasyon rakamlarının göz önünde bulundurulması şeklinde bir hesap yapıldığında emekliliği bayram ikramiyelerinin ramazan bayramı öncesinde en az 1500 TL kurban bayramı öncesinde en az 1500 TL olması bekleniyor. Hükümet yetkilileri tarafından şimdiye kadar Ramazan Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşları ödenecek emekli bayram ikramiyelerine tam olarak ne kadar olduğu ile ilgili net bir bilgi verilmedi ancak yapılan açıklamalar, okkalı bir emekli ikramiyesinin vatandaşlara verileceği yönünde.

Asgari ücretli vatandaşlara Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenmesine yönelik hükümet kanadından şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Kulis bilgilerine göre ekonomi yeni gündeme geldiği ve önümüzdeki dönemde daha da kapsamlı bir şekilde ele alınacağını ifade ediyor. İkramiyeler açısından ilk etapta işin maliyet bölümünün hesaplanacağı ve daha sonrasında ise kapsam çalışmaları yapabileceği gelen son dakika bilgileri arasında yer alıyor.