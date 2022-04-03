Asgari Ücretlilere Nisan Kampanyası O Bankadan Geldi: 25000 TL’lik Krediyi Yüzde 1.79 Faiz Oranı İle Çekebilirsiniz. Halkbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre asgari ücretle çalışan vatandaşlara 25000 TL nakit desteği sağlanacak. İşte ayrıntılar...

Asgari ücretle çalışan vatandaşları parasal açıdan rahatlatacak tek seçenek, bankalardan ihtiyaç kredisinin çekilmesi olmaktadır genelde. Fakat yüksek kredi faizleri olması sebebiyle asgari ücretliler, istedikleri krediyi bazen alamıyor.

Halkbank'tan Asgari Ücretle Çalışanlara 25 bin TL'lik Kredi Kampanyası İlanı

Kamu bankası olarak çeşitli destek kredileri ile ön plana çıkan Halkbank, şimdi de asgari ücretle çalışan vatandaşlara parasal destek sunmak amacıyla 25.000 TL'ye varan kredi kampanyasını resmi internet sayfası üzerinden son dakika açıklaması şeklinde duyurdu.

Halkbank'tan ihtiyaç kredisi almak isteyen asgari ücretli çalışan vatandaşlar, bu kredi avantajından aylık yüzde 1.79 faiz oranı ile faydalanabiliyor. Bu faiz oranı ise asgari ücretle çalışan vatandaşların aldıkları ücretler dikkate alındığında çok cazip bir seçenek şeklinde ortaya çıkıyor. Diğer bankaların kredi faizleri ile karşılaştırma yapıldığında uygun faiz oranıyla Halkbank'ın asgari ücretlilere sunduğu 25000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyası Ramazan ayında adet ilaç etkisi yaratacak.

Halkbank Asgari Ücretlilere 25000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Maliyet Hesaplaması Detayları Neler?

Halk bankasından bir asgari ücretlinin 25000 TL'lik ihtiyaç kredisini çekmesi durumunda aylık yüzde 1.79 faiz oranı ile işlem uygulanacak. 36 aylık vade seçeneği ile bu kredinin çekilmesi durumunda asgari ücretlinin bankaya her ay 1004 TL’lik bir taksit ödemesi yapması gerekir.