Ramazan Ayında Devlet Vatandaşlara 1100 TL'lik Ödeme Mi Yapacak? 1100 TL'den ödenmekte olan pandemi yardımları 2022 senesi nisan dönemi Ramazan ayında tekrardan mı ödenecek? E-devlet uygulaması üzerinden müracaat işlemleri gerçekleştirilen ödemelere yönelik gündeme gelen o iddialar ile hükümetin ödeme planlamasında neler var?

Koronavirüsü pandemi süreci içerisinde hükümet bin 100 TL'lik bir yardım parası dağıtmıştı. Tek seferlik olan bu ödemelerden milyonlarca vatandaş faydalanmış ve o dönem meydana gelen ekonomik problemleri adeta ilaç olmuştu. Bu ödemelere yönelik Ramazan ayı öncesinde yeni iddialar tekrardan gündeme gelmeye başladı. Artış gösteren hayat pahalılığı sebebiyle hükümetin ihtiyaç sahibi yurttaşlara tekrardan bin 100 TL'lik bir ödeme yapabileceği konuşuluyor.

E-Devlet'ten 1100 TL İçin Başvuru Ekranı Aktif Mi?

Koronavirüsü salgını ortaya çıktığında meydana gelen tam kapanma süreci içerisinde yurttaşların iktisadi problemler yaşamasına sebep olmuştur. O dönem milyonlarca vatandaş işinden olmuş ve çok daha zor bir dönem başlamıştır. Hükümet ise bu dönemde ilk etapta yalnızca sosyal yardım alan kişilere daha sonra da daha geniş kapsamlı bir şekilde konuyu ele alarak milyonlarca vatandaşa bin 100 TL'lik ödeme yapmıştır. Bu ödemeler ise belirli koşulların yerine getirilmesi halinde gerçekleştirmiştir. Vatandaşların kamu çalışanı olmaması başta olmak üzere memur olmaması, işsizlik maaşı almaması gibi çeşitli kriterlere göre kendilerine bin 100 TL'lik bir pandemi ödemesi yapılıyordu.

1100 TL’lik Pandemi Ödemesi Ramazan Ayında Yapılacak Mı?

2022 senesinin Ramazan ayı öncesinde vatandaşların en çok zorlandığı konuların başında enflasyon oranları gelmektedir. Yüksek enflasyon oranları ise vatandaşların alım gücünü günden güne eritmeye devam Ediyor. 1 Nisan 2022 tarihinde adeta 1 Nisan şakası yapıldı ve elektrik ile doğalgaza neredeyse %30’ luk bir zam yapıldı.

Çaresiz bir şekilde ne yapacağını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında devlet yardımları başta olmak üzere 1100 TL'lik pandemi yardımının Ramazan ayı içerisinde yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Hükümet kanadından ise 1100 TL lik ödemenin tekrardan ikinci kez Ramazan ayı içerisinde verileceğini görülüp herhangi bir açıklama gelmedi.

Fakat kulislerde özellikle de geliri bulunmayan, sosyal yardım almakta olan ve sisteme kayıtlı vatandaşlardan başlamak kaydıyla ikinci kez ödeme yapılabileceği konuşuyor.