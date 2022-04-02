2022 senesi fındık destekleme paralarının ne zaman yatacağını merak eden üreticiler, bu sorunun cevabını Araştırmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında çok sayıda ürün kaleminde çiftçi vatandaşlara destekler sunulmaya devam ediliyor. Desteklenen ürünlerden birisi ise Karadeniz Bölgesi'nde yoğun bir şekilde üretimi gerçekleştirilen fındık olmaktadır. 2022 senesi fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 fındık ve yer parası ödemelerinin tarihi daha belli olmadı. Kimler fındık destekleme ödemesi alabilecek? İşte tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

2022 Alan Bazlı Fındık Destekleme Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her sene verilmekte olan tarımsal desteklemelerden fındık destekleme ödemelerinin henüz ödeme tarihleri belli olmadı.

Peki Kimler Fındık Destekleme Ödemesinden Faydalanabilecek?

2022 senesi fındık destekleme ödemesinden faydalanabilmek amacıyla öncelikli olarak 2021 senesinde Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını gerçekleştirip tarım il ve ilçe müdürlüklerine müracaat eden fındık üreticisi çiftçilerin 2022 senesi içerisinde fındık destekleme ödemesini almaları mümkündür.

2022 Fındık Destekleme Ödeme Tutarı Ne Kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal destekleme programları kapsamında 2022 ödemeleri için henüz bir açıklama gerçekleştirilmediği ancak bundan dolayı fındık üreticisi çiftçiler, dekar başına 170 TL fındık destekleme ödemesinin almaktadır. Geçen seneden farklı bir şekilde ise bir süre önce tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi ile Stopaj Vergisi gibi kesintilerin kaldırılmasından ötürü çiftçilerin kesintisiz bir şekilde bu ödemeleri almaları mümkün hale gelecektir.