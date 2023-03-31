Ramazan ayı yüzleri güldürdü! O ürünlerde yarı yarıya fiyatlar düştü! 10 TL, 15 TL, 17 TL ve 21 TL'ye satılıyor

O ürünlerde yarı yarıya fiyatlar düştü! Ramazan ayı vatandaşların yüzlerini güldürdü! 10 TL, 15 TL, 17 TL ve 21 TL'ye satılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Türkiye'nin en geniş üretici hali olarak biliniyor ve son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, ürün miktarları arttı ve fiyatlar gerilemeye başladı. Ocak-Şubat aylarında 25-30 TL'ye kadar yükselen domates, %50 indirimle 10 TL'ye kadar geriledi. Sivri biber 21 TL, patlıcan 15 TL, kabak 15 TL ve salatalık 17 TL olarak belirlendi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, ürün miktarlarının artmasıyla birlikte fiyatların düştüğünü söyledi. Domatesin fiyatları 9-12 TL arasında değişiyor. Marketlerde satılan domatesler 10 TL civarında alıcı buluyor. Ancak lüks domatesler 15 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ücretlerde belirgin bir gerileme oldu fakat Nisan ayında bir artış olabilir. Mayıs ayında ise fiyatlar yeniden düşecek. Tüketicilerin ucuz ürünlere erişimini sağlamak istediklerini ancak şu anda turfanda sebzelerin üretildiğini ve maliyetlerin yükseldiğini ifade eden Yılmaz, kış ürünlerinin daha yüksek fiyatlı olduğunu da belirtti.

Aksulu salatalık üreticisi Ali Celbiş, üretim ve satıştaki ücret farklılıklarına dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Verimimiz şu anda daha iyi ve havalar da ısındı. Bahar yaklaştıkça verimimiz üç katına çıkacak. Eğer ücretler böyle devam ederse bizim için iyi olur. Fakat maliyetimiz de oldukça yüksek. Biz çiftçiler olarak her türlü fedakarlığı yapıyoruz, bu yüzden pazarcılar ve marketler de fedakarlık yapmalı. Bir kilometre ilerideki pazarda ziyaret ettiğimde 15 TL'ye aldığım ürünü 30 TL'ye satıyorlar. Pazarda 25 TL'den daha düşük bir fiyat yok. Burada kar elde eden çiftçi değil.

Çiftçi, bir sene boyunca emek veriyor. Ancak birisi ürünleri ucuza alıp üzerine yüzde 200 kar elde ediyor. Bu çok büyük bir ayrım. Faturaların kontrol edilmesi gerekiyor çünkü pazardaki yüksek fiyatlar vatandaşların ürünü tüketememesine neden oluyor. Üretici ile tüketici arasındaki fark nereden kaynaklandığı bellidir. Kış mevsiminde ürünleri 4 günde bir toplarken şimdi 2 günde bir topluyoruz ve ücretler düşüyor. Gençlerin bu mesleği yapması gerekiyor çünkü bu bacasız bir fabrikadır. Gençlerimiz ata mesleklerini de sürdürmeli."

Aksulu Salatalık Üretimi: Neden Kar Zarar Oranı Önemlidir?

Salatalık üretimi, Türkiye'deki birçok çiftçi için önemli bir geçim kaynağıdır. Ancak, üretim ve satış fiyatları arasındaki fark çok büyük olabilir ve bu da çiftçilerin karlılığını etkileyebilir. Aksulu salatalık üreticisi Ali Celbiş, üretim ve satıştaki ücret farklılıklarını dile getirdi ve bu durumun üreticiler için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Salatalık üreticileri, ürünlerini yetiştirmek için büyük emekler harcarlar. Üretim döneminin verimli olması, çiftçiler için çok önemlidir çünkü bu durum ürün miktarını artırır ve karlarını yükseltir. Ancak, ürünlerini satarken fiyatlarının düşük olması, çiftçilerin kazançlarını olumsuz yönde etkiler. Özellikle, pazarda fiyatların yüksek olması vatandaşların ürünleri tüketememesine neden olabilir.