Büyük İstanbul depremi o şehirleri de vuruyor! Korkunç senaryo açıklandı! Uzman isim tarih verdi, 7.5'ten büyük...

Korkunç senaryo açıklandı! Uzman isim tarih verdi, 7.5'ten büyük... Büyük İstanbul depremi o şehirleri de vuruyor! Eyidoğan'a göre, İstanbul'daki deprem Trakya bölgesindeki Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'ni de etkileyecek. Eyidoğan, gelecek 20 yıl içinde denizden geçen bir fayın harekete geçme olasılığı yüksek olduğunu ve Tekirdağ'ın içinden geçtiğini belirtti. Bu nedenle, Tekirdağ'da yapılaşmanın daha fazla denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 1912'deki büyük depremin bu bölgede gerçekleştiğini hatırlattı.

Marmara Denizi ve çevresi, yüz yıllardır depremden uzak kalmayan bir bölgedir. Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayının, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bu fayın, Tekirdağ ve İstanbul kıyılarına 15-20 kilometre mesafede olduğu ifade ediliyor.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığının, 2016 yılından 2023 yılına kadar yüzde 50 olduğunu söylüyor. En son yapılan bilimsel çalışmalara göre, 7 ve daha büyük bir depremin Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı, 2016 - 2030 yılı arası yüzde 50 ve oldukça yüksek olarak belirlenmiştir.

Prof. Dr. Eyidoğan, konuşmasında, böyle bir depreme hazır olmanın önemini vurgulayarak, İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki il ve ilçelerin, özellikle de kıyısı olan ilçelerin her zaman hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Zaten yapılan bütün çalışmalar ve bölgenin deprem tarihi, böyle bir deprem ile karşılaşılacağını gösteriyor.

Deprem olacak mı olmayacak mı tartışması yapmanın bir anlamı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Eyidoğan, bölgedeki hazırlıkların sürekli olarak yapılması ve depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.