Rakip Libyalı Yetkililer İsviçre'de BM Öncülüğünde Seçim Görüşmeleri Yapıyor

İki üst düzey Libyalı yetkili, Birleşmiş Milletler'in ülkenin rakipleri arasındaki boşlukları kapatmaya yönelik son çabası olan seçimler için anayasal düzenlemeler konusunda iki günlük görüşmelere başladı.

Ülkenin doğu merkezli parlamentosunun etkili sözcüsü Aguila Saleh ve uluslararası kabul görmüş hükümetin batıda, başkent Trablus'ta bulunan Yüksek Devlet Konseyi başkanı Khaled al-Meshri, Cenevre'deki BM merkezinde bir araya geldi.

BM'ye göre, görüşmelerde Libya'daki rakip grupların Mısır'ın başkenti Kahire'deki son tur müzakerelerinde Haziran ayının başlarında bir anlaşmaya varamamasının ardından seçimler için bir anayasa taslağı üzerinde durulacak .

Libya medyasına göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı kriterleri önceki tur müzakerelerde tartışmalı bir konuydu.

Trablus merkezli konsey, askeri personelin ülkenin en üst makamına aday olmasını yasaklamakta ısrar etti - görünüşe göre güçleri doğu merkezli yönetime sadık olan bölücü komutan Khalifa Haftar'a yönelik bir hareket.

Haftar, geçen Aralık ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklamıştı , ancak tartışmalı adaylar ve seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere sayısız sorun nedeniyle oylama yapılmadı.

Sahada artan gerilimler var ve yakın zamanda Trablus'ta rakip milisler arasında çatışmalar patlak verdi.

Özellikle petrol zengini ülkedeki yakıt kıtlığı nedeniyle yaşam koşulları da kötüleşti. Kabile liderleri, ülkenin en büyük sahası da dahil olmak üzere birçok petrol tesisini kapattı.

Abluka, büyük ölçüde, istifa etmeyi reddeden görevdeki Başbakan Abdul Hamid Dbeibah'ın önemli devlet gelirlerini kesmeyi amaçlıyordu.

Şimdi, Dbeibah ve doğu merkezli parlamento tarafından geçiş hükümetine liderlik etmek üzere atanan rakip bir başbakan olan Fathi Bashagha, iktidarı talep ediyor. Rekabet, geçen yıl birlik yolunda atılan geçici adımların ardından ülkenin savaşa geri dönebileceğine dair korkuları ateşledi.

Libya, NATO destekli bir ayaklanmanın uzun süredir diktatör Muammer Kaddafi'yi 2011'de devirip öldürmesinden bu yana çatışmalarla sarsıldı . Ülke o zamanlar doğu ve batıda, her biri farklı milisler ve yabancı hükümetler tarafından desteklenen rakip yönetimler arasında bölünmüştü.

Al Jazeera'dan Trablus'tan haber veren Malik Traina şunları söyledi: “Buradaki Libyalılar, müzakerelerin herhangi bir ilerleme kaydedeceği konusunda pek umutlu değil.