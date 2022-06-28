Çin Devlet Başkanı Xi, Yıldönümü İçin Hong Kong'u Ziyaret Edecek

Hong Kong polisi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eski İngiliz kolonisinin Çin yönetimine geri dönmesinin 25. yıldönümü için bu hafta şehri ziyaret edeceğini doğruladı.

Polis Komiser Yardımcısı Lui Kam-ho Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Xi'nin Hong Kong'un bir sonraki lideri eski güvenlik şefi John Lee'nin Cuma günü göreve başlaması da dahil olmak üzere birçok resmi etkinliğe katılacağını söyledi.

Çin liderinin ziyareti, koronavirüs pandemisinin yaklaşık iki buçuk yıl önce ortaya çıkmasından bu yana Çin anakarası dışındaki ilk ziyareti olacak.

Ziyaret, Hong Kong'un bu yılın başlarındaki en kötü ve en ölümcül COVID-19 salgınının ardından enfeksiyonlarda yeni bir artışla karşı karşıya kalmasıyla gerçekleşti.

Birleşik Krallık, 1 Temmuz 1997'de Hong Kong'u Çin'e iade etti. Yıldönümü, Çin'in başkanı olarak beklenen üçüncü beş yıllık dönemine başlamaya hazırlanırken bir “ulusal gençleşmeyi” teşvik ediyor olarak görülmek isteyen Xi için oldukça sembolik. iktidardaki Komünist Parti bu yıl içinde.

Bu canlanmanın bir kısmı, sömürgeciliğin mirasını ve partinin, 1911'de sona eren Qing Hanedanlığı'nın son yıllarında Britanya'ya ve diğer yabancı uluslara toprak imtiyazları veren eşitsiz anlaşmalar olarak gördüğü şeyleri silmektir.

Cuma ayrıca, Hong Kong'un özgürlüklerini ve yaşam biçimini en az 50 yıl boyunca koruması gereken sözde “bir ülke, iki sistem” çerçevesinin de orta noktasını işaretleyecek.

Temmuz 2017'de Xi , yerel Çin ordusu kışlasını da içeren üç günlük bir gezinin parçası olarak Hong Kong lideri Carrie Lam'ın yemin törenine katıldı.

Ancak bu geziye eşlik eden protestoların bu yıl tekrarlanması pek olası değil, çünkü Pekin tarafından uygulanan bir ulusal güvenlik yasası herhangi bir eleştiriyi veya muhalefeti etkili bir şekilde bastırdı.

Polis, tören alanının çevresinde güvenlik bölgeleri ve yolların kapatılması da dahil olmak üzere Xi'yi korumak için bir dizi güvenlik önlemi alınacağını söyledi.

Bölgede bariyerler kurulmuş durumda.

Lui, "Güvenlik operasyonunu engelleyebilecek ve zayıflatabilecek hiçbir şeye müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Lui, "Herhangi bir kişinin can ve mal güvenliğini tehdit eden, kamu düzenini zedeleyen veya kamu güvenliğini tehlikeye atan bir davranışta bulunması durumunda kararlı bir şekilde harekete geçeceğiz" dedi.