Milyonların ağzı kulaklarına vardı! 40-41-43-48 yaşında en az 3500 TL maaşla emekli olabilirsiniz! EYT olmasa da olur

40-41-43-48 yaşında en az 3500 TL maaşla emekli olabilirsiniz! Milyonların ağzı kulaklarına vardı! EYT olmasa da olur... Türkiye’de birçok vatandaş emekli olmayı ve emeklilik hayalini kuruyorlar ve her geçen gün yeni gelişmeler gündeme geliyor. Kadın ya da erkek tüm çalışanlar birçok hastalık nedeniyle erken emekli olabiliyorlar. Hastalık sahibi çalışanların yaşlarına bakılmaksızın erken emekli olma şansları vardır. Hastalık sahibi vatandaşların hastalıkları SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanıp daha sonrasında malulen emekli olabiliyorlar. Bu emeklilikten alacakları maaş ile ilgili SGK’dan bilgi alınması mümkün olmaktadır.

Sizde 40 Yaşında Emekli Olabilirsiniz

Türkiye’de malulen emekli olmak diye bir terim mevcuttur. Malulen emekli olmak demek iş hayatına gitmiş bir vatandaşın daha sonrasından sağlığı kaybederek çalışamayacak duruma gelmesine denir.

Bu kişilere SGK tarafından özel haklar verilir ve yaşı kaç olursa olsun emekli olmaya hak kazanırlar. Bu kişilerin sağlık raporu alarak emekli olmaları oldukça kolaydır.

Yapmaları gereken tek şey sağlık kurumlarından çalışamayacaklarına dair sağlık raporu almalarıdır. Bu raporun sunulması oldukça önemli bir işlemdir. Bu raporun ardından malulen emeklilik için işleme başlayabilirsiniz.

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