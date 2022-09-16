QNB Finansbank'tan Önemli Duyuru Geldi! Banka Hesabı Olanlar Bu İşlemleri Hemen Yapsın!

QNB Finansbank'ın internet sitesinden yer alan haberde bazı banka müşterilerinin isimlerinin yer aldığı görüldü. Hesap bilgileri ve isimleri yer alan kişilerin en kısa sürede bankaya müracaat etmelerinin gerektiği ifade edildi. Müşterilerin bankaya giderek bizzat eksik belgeleriyle başvuru yapmasının gerektiği açıklandı.

Emanet Ve Alacakları İçin Başvuru Şart

QNB Finansbank'ın hesaplarında paraları ya da emanetleri bulunan kişilerin alacaklarını tahsil etmeleri için şubeye gitmesinin gerektiği banka tarafından ilan edildi. Zaman aşımından dolayı yapılmayan işlemler ve alınmayan ödemelerin QNB Finansbank'ın Yatırımcı Tazmin Merkezine aktarılacağı da eklendi. Finansbank'ın yapmış olduğu internet duyurusunda zaman aşımına uğrayanların hangi müşteriler olduğu detaylıca açıklandı.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83. maddesine göre hareket ettiğini açıklayan QNB Finansbank'ın 10 yıllık zaman aşımına uğrayan hesapları detaylıca incelediği ifade edildi. Zaman aşımına az bir süresi kalan hesapların sahiplerinin isimleri ve hesap numaralarının detaylıca açıklandığı görüldü. Bu kapsamda gerekli belgelerle şubeye giden hesap sahiplerinin hesaplarında bulunan haklanın kendilerine verileceği de eklendi. Gerçek kişilerle tüzel kişiler için açılan ilanda zaman aşımına az bir süresi kalanlar öncellikli olarak yer aldı.

Ne Kadar Süre Kaldığı Açıklandı

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği gereğince yapılacak olan transferler öncesinde süreler dikkate alınarak hesap sahiplerine ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda yer alan sürenin 10 yıl olduğu ve yönetmelik gereğince aktarılması gereken tutarların bulunulan Nisan ayından gelecek Nisan ayına kadar süresinin olduğu ifade edildi. QNB Finansbank'ın yapmış olduğu duyuruda yer alan müşterilerin gereken belgelerle beraber hakları olan tutar ya da emanetleri talep edebileceği eklendi. Zaman aşımı süresinden önce talep edilmesi gereken hakların gerçek ya da tüzel kişilere verileceği de ifade edildi.

Finansbank'ın kendi internet sitesinde yer alan müşterilerin isimleri ve hesaplarının numaralarının yer aldığı ifade edildi. Bu açıdan ismi listede bulunanların QNB Finansbank'ın şubelerine başvuru yapmalarının önemine dikkat çekildi. Zaman aşımına uğrayan hesaplardaki tutarların ve emanet olarak yer alanların Yatırımcı Tazmin Merkezine aktarılacağı da ifade edildi. Listede ismi bulunan QNB Finansbank müşterilerinin hızlı davranmasının önemine dikkat çekildi.