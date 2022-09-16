Yapı Kredi Bankasından İhtiyaç Sahiplerine Müjde! Nakit Sıkıntısına 0 Çözüm...

Zor şartlar altında geçinmeye çalışan binlerce kişi bankaların imkânlarını araştırmaya devam ediyor. Kredi imkânı sunan Yapı Kredi Bankasından gelen haberde ise 3 ay süreyle erteleme imkanı bulunan kredi seçenekleri ilan edildi. Nakit olarak verilen kredilerde 3 ay erteleme imkânı ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü.

Kişilerin Limit Oranlarına Göre Kredi

Yapı Kredi Bankası kapsamında nakit ihtiyaçları için sunulan kredi seçenekleri kişilere göre değişiyor. Bankada bulunan ön limit hesaplamasına göre değişen krediler ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Bu kapsamda verilen kredilerde en çok 120 gün sonrasına ödemelerin başlayabileceği de Yapı Kredi Bankası tarafından ilan edildi. 90 gün olarak ileri tarihe atılmak imkânı bulunan kredilerde en fazla 36 ay vadenin olacağı bankanın ayrıntılı açıklamalarında yer aldı. 36 ay kapsamında ödenecek olan tutarın ötelenmesinin de içeriğinde olduğu ifade edildi.

Yapı Kredi Bankasına başvuran ihtiyaç sahiplerin istedikleri tutar ya da tutarın altında olan kredilerin verileceği de ayrıntılı olarak duyuruda yer aldı. Alınan kredilerde faiz oranlarının ödeme tarihinden itibaren işleyeceği ve ertelenen aylarında da müşterilerden talep edileceği eklendi. Yapı Kredi Bankasından kredi çekmek isteyen vatandaşların şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil işlemler üzerinden katılım sağlayabileceği de ifade edildi. Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesinden katılımın sağlanacağı ve istenen tutar miktarının banka tarafından onay verilmesinin gerektiği eklendi.

Kredi Çekme Kolaylığı Sağlanıyor

Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan kredi çekme talebinde istenen tutar banka tarafından ayrıntılı olarak inceleniyor. Bu şekilde talep edilen tutar ya da tutarın altında kalan kredilerin müşterilere sunulduğu açıklandı. Ön limit talebinde bulunan müşteriler için sonrasında daha yüksek kredi tutarlarının çıkabileceği de ifade edildi.

Borcu olan ve nakit paraya ihtiyaç duyan birçok vatandaşın rahatlamasına sağlayan Yapı Kredi Bankası 3 ay ertelemeli kredi çekme kampanyasının detaylarını kendi internet sitelerinde ayrıntılı olarak paylaştı. Bu kapsamda mobil ya da Bireysel İnternet Başvurusunda ekranda 3 ay kredi ödemesi ertelemeli kampanyanın seçilmesine dikkat çekildi. Yapı Kredi Bankası kampanya ile ilgili her türlü değişim ve iptal kararını kendi elinde bulundurur.