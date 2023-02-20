QNB Finansbank’tan nakit kredi alanlar çok rahat! Banka hemen destek verecek

Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredilerinde en çok tercih edilen bankaların başında gelen ve kolay başvuru yöntemleriyle birlikte vatandaşlara kredi imkanı sunan Finansbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz.

Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olarak bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarına katılabilirler ve ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Nakit kredi işlemlerinizi bu banka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz.

Sms atarak, başvuru imkanı sunulacak...

Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Tc kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

50000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak ilk kredi taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak yapacak ve banka sizlerin kredi notuna göre, onay vereceği gibi aynı zamanda kredi notuna göre de faiz oranları uygulayacaktır. bankanın internet bankacılığını kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan yararlanmak için internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da kredi alabilmektedirler.