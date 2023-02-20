O banka tahtını kimseye bırakmıyor, Emeklileri düşünüyor, 15 milyon emekliye ek ödeme

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir ek ödemeli kredi kampanyası başladığı tek banka üzerinden açıklandı. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu yeni kampanyada en düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilecektir.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirecek, nakit kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan tutar kadar kredi hesaplara yatırılarak, kullandırılacak.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilir ve emekli olmanız durumunda bu kredileri kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası, müşterilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirirken, banka müşterisi olmanız durumunda da emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, emekli kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilir veya maaş, taşıma işlemleri yapmak istiyorsanız da yine Ziraat Bankası şubelerinden bireysel müşteri temsilcisiyle işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşların kredi alabilmeleri için başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir diğer kampanya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası olmaktadır. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden internet bankacılığı, uygulamanız aracılı ile birlikte kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi ödemesi alabilirsiniz.