Türkiye’ nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Finansbank’ ın hazırlamış olduğu kampanyalar merak konusu oldu. Bu kapsamda kazandıran günlük hesap kampanyasının detayları araştırılmaya başladı. kampanyanın detayları haberimizde yer almaktadır.

QNB Finansbank’tan Dev Kampanya!

QNB Finansbank tarafından hazırlanan kampanya başlığında “Vadesizin Dilediğiniz Zaman Para Çekme Rahatlığı ile Vadelinin Faiz Kazancı Bir Arada. Üstelik Şimdi Size Özel Faiz Oranları ile, Hemen QNB Mobil, İnternet Şubesi ve tüm şubelerimizden size özel oranları öğrenebilir ve kazanmaya başlayabilirsiniz” bilgileri yer almaktadır.

Kampanya detayında “%24.00' e varan tanışma faizi fırsatı, kişiye özel belirlenen avantajlı günlük faiz oranları, gün sonunda kazancınızı anında hesapta görme avantajı, “Keşke vadem bozulmadan para çekebilsem” düşüncesi olmadan rahatça acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilme avantajı, günlük faiz ile birikimleriniz değerlenirken tüm bankacılık işlemlerini tek bir hesap üzerinden yapabilme özgürlüğü” bilgileri bulunmaktadır.

Kazandıran Günlük Hesap!

QNB Finansbank kazandıran günlük hesap kampanya özelliklerine baktığımız zaman “kazandıran Günlük Hesap ile vadesiz hesapla yapabildiğiniz tüm işlemlerinizi (havale/EFT işlemleri, fatura ödemeleri, otomatik ödeme talimatı, ek hesap limiti) yapabilirsiniz. Hesap açılışınızda banka tarafından belirlenen alt limit tutarının altında olmayacak bir alt limit tutarı belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz alt limitin üzerinde kalan bakiyeniz 17:00 ve 05:00 saatleri arasında kullanılamamaktadır. Bu süre içinde bakiyeniz vadeli hesaba aktarılır ve günlük faiz işler. Belirlediğiniz alt limit tutarının altında kalan vadesiz bakiyesini dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bankaca belirlenen bu alt limit tutarı bireysel TL hesaplar için minimum 10.000 TL, EUR/USD hesaplar minimum 5.000 EUR/USD'dir. Kazandıran Günlük Hesabınızın alt limitini dilediğiniz zaman Şubelerimizden, Çağrı Merkezinden veya İnternet Şubeden güncelleyebilirsiniz” olduğunu görüyoruz.

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Kazandıran günlük hesap özelliklerinin devamında “hesabınızda uygulanacak faiz oranı; hesap açılış tarihinizdeki güncel faiz oranlarına, seçtiğiniz para birimine ve ilişkili vadeli hesapta bulunan bakiyenize bağlı olarak banka tarafından serbestçe belirlenir. Faiz oranı günlük işlediği için, banka tarafından değiştirilebilir. Kazandıran Günlük Hesap’ın tanışma faizi süreci bittiğinde, hesap açılışınızdan itibaren 150 gün sonuna kadar avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgiye faiz oranları menüsünün altında yer alan “Tanışma Faizi Sonrası Devam Faiz Oranları” tablosundan ulaşabilirsiniz. Kampanya süresi içerisinde faiz oranları ve gün aralıklarında banka tarafından değişiklik yapılabilir. Ortak hesaplar hariç her bir döviz cinsi için aynı anda yalnızca bir Kazandıran Günlük Hesap sahibi olunabilir. Hesap cüzdanı Bankamızda mevduat hesabınızın varlığını hukuken ispatlayıcı bir belgedir. Hesap cüzdanınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz şubemizden alabilirsiniz” bilgileri yer almaktadır.

Kazandıran Günlük Hesap!

Kazandıran günlük hesap tanışma faizi kampanyası detayları arasında “Avantajlı oranlar sunan tanışma faizinden TL döviz cinsinden bir defaya mahsus olmak üzere Kazandıran Günlük Hesap’ta ilk hesap açılış tarihinden itibaren 45 gün boyunca faydalanabilirsiniz. Belirlenen süre boyunca hesap kapama ve tekrar TL döviz cinsinden açılış yapsanız bile tanışma faiz oranından faydalanmaya devam edebilirsiniz. Tanışma faizi oranı alt limitiniz dışında 2.000.000 TL’ye kadar bakiyeniz bulunan günler için geçerlidir. Bu tutarı aştığınız günlerde güncel standart Kazandıran Günlük Hesap faizinden faydalanırsınız. Tanışma faizi oranı, hesabınızın açıldığı gün geçerli olan orandır. Tanışma faizi hesabınızın açılış günü baz alınarak 45 gün süreyle uygulanır” bilgileri yer almaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin şartları sağlaması ve özellikleri bilmesi gerekmektedir.