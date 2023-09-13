Ek mali desteğe ihtiyaç duyan emekliler, bu kampanyaları bütçelerini güçlendirmek için bir araç olarak hevesle benimsiyor. Emekliler promosyon kampanyasına katılarak nakit ödeme alma fırsatından yararlanabilir ve mali yüklerini hafifletebilirler.

Mevcut çeşitli emeklilik promosyon kampanyaları arasında QNB Finansbank'ın duyurusu en dikkat çekici olanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kampanya, emeklilere emeklilik gelirlerinde önemli bir artış sağlamayı ve onlara mali durumlarını iyileştirme şansı sunmayı amaçlıyor. Peki, QNB Finansbank emekli maaşı promosyon kampanyası tam olarak neleri kapsıyor? İşte detaylar.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON ŞARTLARI

QNB Finansbank geçtiğimiz günlerde emeklilere özel heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu girişim kapsamında, maaşlarını bankaya transfer etmeyi tercih eden emekliler nakit ödeme almaya hak kazanacaklar. Ancak, bu fırsattan yararlanmak için tamamlanması gereken birkaç gerekli prosedür var.

Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan emekli maaşının QNB Finansbank'a aktarılması gerekmektedir. Emekli maaşının başarılı bir şekilde transfer edilmesini takiben bir promosyon sözleşmesi yapılır. Bu anlaşmada, emekli müşteri maaşını üç yıl boyunca QNB Finansbank'ta tutmayı ve başka bir finansal kuruma taşımamayı taahhüt eder. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından QNB Finansbank, emekli olan müşterisini maaş promosyonu ile ödüllendiriyor.

QNB FİNANSBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

QNB Finansbank geçtiğimiz günlerde emekliler için ödeme tutarlarını açıkladı. Banka bu ödemeleri belirlemek için müşterinin emekli maaşını dikkate alıyor ve maaş promosyon ödemesini buna göre ayarlıyor. Buna göre emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.800 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara ise 5.600 TL ödenecek. Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.200 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 8.000 TL ödenecektir.

Ayrıca, CardFinans emekli kredi kartını kullanmayı tercih eden emekliler yıllık 1.200 TL indirimden yararlanacak. Bu da emeklilerin maaş promosyonlarının üzerine dolaylı olarak 1.200 TL daha alacakları anlamına geliyor.