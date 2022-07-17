Çalışanlar, Emekliler, Ev Hanımları Ve Öğrenciler İçin PTT 40 Bin TL'ye Varan Ödeme Gerçekleştirecek

PTT tarafından çalışanlar, emekliler, ev hanımları ve öğrenciler için 40 bin lira ödeme gerçekleştirecek. PTT tarafından nakit imkânı sunulan kampanyada detaylar…

PTT, öğrenci ve ev hanımlarına ödeme yapıyor. Çalışanlar ve emekliler de dâhil olmak üzere 40 bin liraya yakın ödeme yapacak. PTT tarafından yapılan açıklamada sadece ev hanımlarına yönelik değil, öğrenci olan kişilerin yanı sıra banka kredisi kullanmayan vatandaşlar içinde kredi imkânı sunuluyor. Sms atılması veya PTT şubelerinden başvuru yapılabilir. Kredi kullanımında 36 aylık vade seçenekleri mevcut.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için uygulamaya koyulan 40 bin lira tutarlı kredi için ödemeler 36 aylık dilimler halinde yapılabilecek. Acil ihtiyaç ve nakit kredi için kullanmanın yanı sıra borç kapatma kredisi olarak da kullanılabilecek.

PTT ile Aktif Bank anlaşması ile uygulamaya koyulan kredi kampanyasında kredi koşullarını sağlayan vatandaşlar faydalanabilecek. Kredi notu düşük olması, 18 yaşından büyük olması halinde ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilecek. Daha önceki zamanlarda bankalara ihtiyaç kredisi için başvuru yapana ve kredi onayı alamayan vatandaşlar, PTT tarafından sunulan krediye katılım sağlayabilecek. Katılım halinde 36 ay vadeli seçenek ile ilk ödemede 3 ay ertelemeli seçenekten de faydalanabilecek.

PTT ve Aktif bank aracılığı ile alınabilecek kredi için SMS yöntemi ile başvuru yapılabilecek. SMS yöntemi ile başvuruda bulunacak vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden başvuru işlemleri yapabilecek. Bankalar açısından her hangi bir problemi bulunmayan vatandaşlar sadece kredi notu düşük olmasından dolayı PTT ilgili vatandaşlara kredi avantajı sağlıyor.

Ev hanımı olan ve öğrenci olan vatandaşlar, kredi kampanyasına katılım sağlamak için cep telefonlarından SMS yöntemi kullanarak başvuru yapabilecek. Mesaj bölümüne kredi yazıp boşluk bırakıldıktan sonra TC kimlik numarası yazarak 3050 nolu numaraya göndermeleri yeterli olacak. Yapılacak başvuru değerlendirmesinden sonra hızlı bir şekilde kredi sonucu hakkında geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılır. Kredi almak için PTT şubelerin gidilebildiği gibi SMS yolu ile de kredi başvurusu yapılar kredi kullanılabilir.