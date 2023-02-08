QNB Finansbank yeni duyuru yaptı! Bankamatik kartınız varsa, 40.000 TL ödeme almak için SMS atacaksınız

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda 40000 TL kadar ödeme verileceği haberi verildi. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Detaylı birşekilde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli, bu kredi kampanyalarını, bankaların resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

QNB Finansbank yapmış olduğu yeni çalışmada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişinin kendi bankasında bankamatik kartı veya kredi kartı kullanmaları durumunda, ödemelerini hızlı bir şekilde yapacağını açıkladı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde kredi şartları uygun olan tüm vatandaşları 5 dakikada sonuç verileceği duyuruldu.

SMS KREDİ

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve cep telefonları üzerinden, atacakları mesajla ile birlikte kredi kullanabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubeleri üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte sizlere verilecektir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasının mobil uygulamalar üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de katılabiliyorsunuz.