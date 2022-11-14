Emekli Maaşlarını Kamu veya Özel Bankalardan Alanlara Ödeme Yapılacak! Pazartesi Başladı, Ay Sonuna Kadar Devam Edecek

Sizlerde emekli maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız 80 bin liralık ödemeye hak kazanabilirsiniz. Denizbank, Akbank, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden emekli maaşı alan tüm müşteriler şarta gerek kalmadan masrafsız olarak emekli kredisi kullanabilecek. 24 ay vadenin geçerli olduğu emekli kredide tutar 80 bin lira olarak belirlendi.

Başvuru şartlarını taşıyan tüm müşteriler için yapılacak olan kredi ödemelerini 4 banka gerçekleştiriyor. Acil ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar başvuru yapmaları halinde krediyi nakit olarak kullanabilecek. Uygun faiz oranlarının geçerli olduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler dört kurum üzerinden işlem yapabilir.

Denizbank Tarafından Verilen Emekli Kredisi

Demirbank tarafından emekli maaşı alan kişiler emekli kredisi kullanabilmek için şubelere gitmeden başvuru yapabilir. 80 bin lira tutarlı olan kredi için hemen işlem yaptırabilirsiniz. Banka üzerinden başvuru yapmak için mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Onaylanmış olan krediyi ise hemen kullanmak mümkün.

Akbank Üzerinden Verilen Emekli Kredisi

Akbank üzerinden maaş alan müşteriler, bankanın uygulamasını giriş yaparak ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilir. Onaylanan kredi tutarı hakkında bilgi alınarak krediyi kullanabilirler. Şubelere gitmeden uygulama üzerinden gerekli başvuru yapılarak kimlik belgeniz ile birlikte krediyi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Ve PTT Üzerinden Verilen Kredi İmkânı

Emekli maaşını Ziraat Bankası veya PTT üzerinden alan müşteriler, gelir belgesine gerek duyulmadan düşük faiz oranlı kredi işlemi yapabilecek. 80 bin lira tutarında belirlenen kredi için gerekli başvuruyu yapanlar krediyi kullanabilir. Ziraat Bankası gerekli başvuruları banka şubeleri üzerinden gerçekleştiriyor.

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler kredi kullanımı için PTT şubelerine giderek başvurularını yapabilirler. Bunan yanı sıra şubeye gitmeden cep telefonu üzerinden mesaj atılarak da kredi başvurusu yapılabilir. PTT yazılarak boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılarak mesaj 3050 nolu numaraya gönderilerek başvuru yapılabilir. Başvurunun sonucundan kredi kullanılabilir.