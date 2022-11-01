Akbank hesabı olanlar ve banka kartı kullananlar, hemen hesaplarına baksın! 75.000 TL ödeme yapıldı...

Akbank hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için verilecek olan 75000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Akbank hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlar için 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Akbank, yapmış olduğu son kampanyalarda özellikle Ekim ayında en çok tercih edilen bankaların başında geliyor.

Akbank, yapmış olduğu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 75000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirirken uygun faiz oranları ile birlikte kredi alacak olan tüm vatandaşlara 90 gün ertelemeli kredi imkanı da sağlayacağını açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi işlemlerinizi banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 24 yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanırken, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilere de 90 gün ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılırken, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız da sizlere kredi işlemleri hemen gerçekleştirilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere kısa mesaj ile birlikte gönderilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kriter, hızlı bir şekilde ödenecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplarına yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, en uygun kredi faiz oranlarından yararlanmak için 5 dakika içerisinde sonuçlarınızı alabilirsiniz.