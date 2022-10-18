QNB Finansbank ve Akbank ve Denizbank! Bu 3 banka bugün kampanya başlattı! İhtiyacı olanlar alacak!

QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. 3 banka üzerinden tüketici kredisi adı altında verilecek olan bu kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirerek nakit almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, bireysel tüketici kredisi adı altında, verecekleri kredilerde banka kredi politikalarına uygun olup, şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde kredi ödemelerini gerçekleştirecek onaylanan kredileri de hesaplarına yatırarak aynı gün içinde kullanmalarına olanak sağlanacaktır.

Sms ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle bu ay içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlanacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabilecek, isterlerse de banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın uygun olması, banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız daha önce kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartı ödemelerinizi düzenli yapmanız istenmektedir.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuz üzerinden TC kimlik numaramızı yazarak, 50 30 numarasına mesaj olarak gönderin.

Denizbank üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapabiliyorsunuz, cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kredim TC kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilir.

Akbank tarafından başvuru yapacak olan vatandaşlarda hem SMS ile hem de Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Akbank banka hesabınız üzerinden internet şifresi alarak bu internet şifresiyle birlikte internet bankacılığına giriş yapabilir ve kredi başvurunuzu bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.