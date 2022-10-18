Emekliye yeni ödeme! Emekli maaş üzerinden 5000 TL üzerinde nakit ödemeler başladı!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 5000 TL üzerinde nakit ödemesi almak istiyorsanız, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyalara katılabilir, kredi puanınıza göre işlem yapabilir, onaylanan kredileri de hesaplarınızı yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Emekli maaş aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilerde, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olup işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden SMS ile ve internet üzerinden de kredi alabileceği haberi verildi. Emekli maaş almanız ve emekli maaşınızı, Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden kullanmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, ekonomik sıkıntı yaşayan tüm emeklilere en düşük limitlerde beşbin TL olarak 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

Denizbank

Denizbank üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına göndermesi durumunda bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceğini söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası

Denizbank haricinde yapı Kredi Bankası üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile kolay birşekilde yapabilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedirler. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.