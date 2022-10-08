QNB Finansbank ve Akbank Üzerinden Duyuru Yapıldı! 30.000 TL'ye Kadar Hemen Ödemeli Nakit Kredi Bugün Başladı

QNB Finansbank ve Akbank üzerinden 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kampanyası bugün başladı. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceği haberi verildi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, iki banka üzerinden de işlemlerini SMS atarak hızlı birşekilde yapabilecek ve nekadar kredi onay aldıklarını, hemen aynı gün içinde görebilecekler. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların başvurularını almaları durumunda kredi puanı uygun olması durumunda hemen iki banka üzerinden de kredi alabilmektedir. Daha önce bankalardan kredi kullanan ve kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle kredi kullanacak olan kişilerin 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için SMS atarak hemen onay alabileceği söyleniyor. Tc kimlik numaramız 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde alabileceksin. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda bankadan kredi kullanabilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerde, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik damarımızı 44 25 numarasına göndererek veya Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak, oturduğunuz yerden başvuru yapabilir veya başvurunuzu yine müşteri hizmetleri numarası üzerinden sorgulayabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabileceğiniz bu işlemler üzerinden hızlı bir şekilde kredi onay alacak olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da 5 dakikada sonuç alabilmektedir.