İşte bekleniyordu! Kimlik numaranızı yazarak ve Son hanesi 0,2,4,6,8 olması durumunda 60.000 TL alın!

T.c kimlik numaranız üzerinden 60.000 TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar bankalardan başvuru yaparak hemen Kredi notuna göre işlemlerini gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanılabileceklerdir. T.c kimlik numaranız üzerinden 60.000 TL kredi ödemesi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek aynı gün içinde Kredi işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan kredilerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında 1500 ve üzerinde bir kredi puanı olan vatandaşlar aşağıdaki bankalar üzerinden kredi kampanyalarına katılarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ekim ayı sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirerek alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda Akbank Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden işlem yapabilmektedir.

Akbank üzerinden kimlik numaranız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek SMS ile kredi başvurusunda bulunarak hemen ne kadar onay aldığınızı görebiliyorsunuz. Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj göndermeniz durumunda Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak ve onay almanız durumunda da en yakın banka şubesi üzerinden kredi kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden SMS atarak veya banka müşterisi olması durumunda Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler ise t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda kimlik numarası üzerinden yapılacak olan kredi notu sorgulaması Sonrasında ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. ₺60.000'ye kadar alacağınız kredilerde 24 ay vadeli işlem yapılmaktadır.