QNB Finansbank ve 4 Banka Tarafından Yapılan Duyuruda ATM Üzerinden En Düşük 25000 TL Ödeme Yapılacağı Açıklandı! 

QNB Finansbank üzerinden başlatılan en düşük limitli olarak 25000 TL ihtiyaç kredisinin 4 banka daha dahil oldu. Denizbank, Yapı Kredi Bankası Akbank ve Ziraat Bankası tarafından da başlatılan, bankamatik kartı hesabınız üzerinden hesaplarınıza yaptırabileceğiniz 25000 TL, ödemeler ile ilgili duyuru yapıldı. Başvurularını gerçekleştirecek olan bu kişiler, 5 banka üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa öncelikli olarak banka kredi puanı uygun olması durumunda işlemleri de gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek. 25000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, Finansbank, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli.

Denizbank

Denizbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden cep telefonlarından mesaj atarak, ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarını yapabiliyor. Yapı Bankası Banka hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak ve aralarda boşluk bırakarak, 44 11 e gönderebilirsiniz.

Akbank

Akbank müşterisi olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak 7 24 bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları 90 gün ertelemeli, aynı gün ödemeli kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte gitmeniz yeterli olacaktır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebiliyor ve onaylanan tutar, hemen yine aynı gün içinde hesaplarına yatırabiliyor.