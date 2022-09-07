Emekli maaşı alanlar dikkat! 11 gün süreniz kaldı! İşlem yapmanız gerekiyor...

Emekli maaş alan vatandaşlar için 11 gün süre kaldı, resmi olarak açıklandı. Bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen emekliler için yapılan yeni kampanyalarda 11 gün içerisinde yüksek limitli kredi kullanacak tüm emeklilere 36 ay vadeli kredi verileceği açıklandı. Devlet bankaları ve özel bankalar tarafından başlatılan kampanyalarda 50000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz bu kredilerde, üstelik sizden gelir belgesi de istenmeden düşük faiz olarak kredi imkanı sağlanacaktır. Devlet bankaları üzerinden ve özel bankalar üzerinden yapılacak olan kredi kampanyasında maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek, aşağıdaki bankalar üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak hemen internet şifresi alarak iş cep uygulamasına giriş yapabilir, buradan 50000 TL, Emekli Kredisini en düşük faiz oranlarından kullanabilir. Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere giderek de kimlikleriyle birlikte işlemlerini yaparak ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Akbank

Emekli maaşını Akbank üzerinden alan kişiler en yakın Akbank şubesine giderek, kimlikle ilk birlikte 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin ayrıca banka hesapları olmaları durumunda internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi olabileceğini söylemek isteriz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli Nakit kredi ödemesi ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere sunulmaktadır. Sms ile Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kredi yazıp boşluk bırakın, TC kimlik numaralarında yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek de bu kredileri kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlara, 11 gün süre içerisinde gelir belgesiz olarak düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bu bankada hesabı olması durumunda işlem yapması gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve sizin emekli maaş almış olduğunuz banka şubelerinden kimlikleriniz ile birlikte 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.