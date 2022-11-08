Akbank 199.000 TL Ödeme Verecek! Başvuru Yapacak Olan Kişilerin 18 Yaş Üzeri Olması Yeter!

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan 18 yaş üzerindeki herkes başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 12 ay vadeli 199000 TL' ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit almak isteyen tüm vatandaşlar için 199000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirilerek, hızlı birşekilde kredi işlemleri yapılmaktadır.

Akbank , yapmış olduğunu, kredilerde özellikle banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ile birlikte diğer bankadaki borçlarını kapatmak isteyen emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara destek olacağını açıkladı.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, hizmetlerden faydalanmak için başvurularınızı gerçekleştirmeden önce banka kredi şartlarına uygun olup olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Akbank üzerinden sorunsuz bir şekilde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara 199000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirilmektedir. Akbank 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi seçeneklerinden faydalanacak olan kişilere de 50000 TL'ye kadar ödemeler veriliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabilecek olan bu kampanya cep telefonları üzerinden SMS atarak da katılabiliyorsunuz. Sms ile başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra onay almanız halinde 50000 TL üzerindeki kredileri banka şubelerine giderek, 50000 TL altındaki kredileri ise Akbank Direkt uygulaması üzerinden gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz.

Banka hesabı olan ve banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar içinde yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmaları durumundaki işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedirler.